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"Как манекен": Новое фото Лорак шокировало поклонников

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Подписчики Ани Лорак упрекнули звезду в том, что она испортила естественную красоту.

"Как манекен": Новое фото Лорак шокировало поклонников
IVONA bigmir)net

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Певица Ани Лорак, которая живет и выступает в РФ, разозлила поклонников новым фото. В последнее время пользователи Сети стали замечать резкие перемены во внешности Лорак. Не раз певицу упрекали в Сети за злоупотребление уколами красоты и другими “бьюти“-процедурами. Сейчас практически каждый новый снимок, который звезда выкладывает в соцсети - подвергается критике со стороны “недовольных“ фанатов.

Так, новое фото, добавленное Лорак в Инстаграм, буквально шокировало ее подписчиков. В кадре артистка сидит в гримерке в халате и надевает сапог. Несмотря на то, что руки звезды опущены вниз - голову она держит прямо - от чего ее поза получилась натянутой и неестественной. Лицо певицы - также смотрится ненатурально и больше напоминает маску.

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Подписчики написали множество комментариев, отметив, что певица перестала быть на себя похожей и “испортила естественную красоту“.

  • Сама на себя не похожа...
  • О боже! Что с лицом?😳
  • Изуродовала себя
  • Выглядит как не настоящая, своими руками губит свою красоту!
  • Джексон привет😀
  • Это ж нужно так лицо заколоть,что в 40 лет быть неузнаваемой!
  • Печально
  • Как-то слишком идеальное “лицо-маска“))😏
  • Как манекен, - написали в Сети.

К слову, сама Лорак, похоже, считает перемены во внешности - вполне удачными. В последнее время она частенько позирует в пестрых “молодежных“ нарядах - и активно выставляет яркие кадры в Сеть.

Ранее мы писали, что бойфренда Ани Лорак раскритиковали за недостойное поведение.

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Теги: ани лорак, пластика, критика
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Источник: ivona.bigmir.net

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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  18.09.2019, 11:53
Оценка:  0
гость
Всё красиво, кроме губ. Переборщила с уколами. У неё с Юлей Тимошенко и Ольгой Сумской-одинаковые улыбки. Слоссер называет такие губы "улыбка лягушки"...)
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