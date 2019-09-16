"Как манекен": Новое фото Лорак шокировало поклонников
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Певица Ани Лорак, которая живет и выступает в РФ, разозлила поклонников новым фото. В последнее время пользователи Сети стали замечать резкие перемены во внешности Лорак. Не раз певицу упрекали в Сети за злоупотребление уколами красоты и другими “бьюти“-процедурами. Сейчас практически каждый новый снимок, который звезда выкладывает в соцсети - подвергается критике со стороны “недовольных“ фанатов.
Так, новое фото, добавленное Лорак в Инстаграм, буквально шокировало ее подписчиков. В кадре артистка сидит в гримерке в халате и надевает сапог. Несмотря на то, что руки звезды опущены вниз - голову она держит прямо - от чего ее поза получилась натянутой и неестественной. Лицо певицы - также смотрится ненатурально и больше напоминает маску.
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Подписчики написали множество комментариев, отметив, что певица перестала быть на себя похожей и “испортила естественную красоту“.
- Сама на себя не похожа...
- О боже! Что с лицом?😳
- Изуродовала себя
- Выглядит как не настоящая, своими руками губит свою красоту!
- Джексон привет😀
- Это ж нужно так лицо заколоть,что в 40 лет быть неузнаваемой!
- Печально
- Как-то слишком идеальное “лицо-маска“))😏
- Как манекен, - написали в Сети.
К слову, сама Лорак, похоже, считает перемены во внешности - вполне удачными. В последнее время она частенько позирует в пестрых “молодежных“ нарядах - и активно выставляет яркие кадры в Сеть.
Ранее мы писали, что бойфренда Ани Лорак раскритиковали за недостойное поведение.
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