Подписчики Ани Лорак упрекнули звезду в том, что она испортила естественную красоту.

"Как манекен": Новое фото Лорак шокировало поклонников IVONA bigmir)net

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Певица Ани Лорак, которая живет и выступает в РФ, разозлила поклонников новым фото. В последнее время пользователи Сети стали замечать резкие перемены во внешности Лорак. Не раз певицу упрекали в Сети за злоупотребление уколами красоты и другими “бьюти“-процедурами. Сейчас практически каждый новый снимок, который звезда выкладывает в соцсети - подвергается критике со стороны “недовольных“ фанатов.

Так, новое фото, добавленное Лорак в Инстаграм, буквально шокировало ее подписчиков. В кадре артистка сидит в гримерке в халате и надевает сапог. Несмотря на то, что руки звезды опущены вниз - голову она держит прямо - от чего ее поза получилась натянутой и неестественной. Лицо певицы - также смотрится ненатурально и больше напоминает маску.

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Подписчики написали множество комментариев, отметив, что певица перестала быть на себя похожей и “испортила естественную красоту“.

Сама на себя не похожа...

О боже! Что с лицом?😳

Изуродовала себя

Выглядит как не настоящая, своими руками губит свою красоту!

Джексон привет😀

Это ж нужно так лицо заколоть,что в 40 лет быть неузнаваемой!

Печально

Как-то слишком идеальное “лицо-маска“))😏

Как манекен, - написали в Сети.

К слову, сама Лорак, похоже, считает перемены во внешности - вполне удачными. В последнее время она частенько позирует в пестрых “молодежных“ нарядах - и активно выставляет яркие кадры в Сеть.

Ранее мы писали, что бойфренда Ани Лорак раскритиковали за недостойное поведение.

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