"Вульгарно": Откровенный наряд Тины Кароль "не удержал" ее пышную грудь

Фан-клуб артистки перестарался - и выставил снимки звезды в прозрачном концертном платье .

"Вульгарно": Тина Кароль засветила пышную грудь в откровенном наряде instagram.com/_fantina

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Фанклуб певицы Тины Кароль, который считается одним из самых активных среди всех украинских знаменитостей, похоже, переборщил с желанием продемонстрировать своего кумира во всей красе.

Так, на страничке Fantina в Инстаграм появилась подборка фото Кароль, среди которых оказались и снимки в более чем откровенном наряде. На нескольких снимках Тина позирует в полупрозрачном розовом платье, которое открывает часть живота и почти полностью обнажает грудь певицы. В этом платье Кароль выступала во Львове и Одессе.

instagram.com/_fantina

Стоит отметить, что после концертов платье Кароль уже подвергалось критике в Сети - однако, фото, которые до этого попадали в соцсети - и в подметки не годились добавленным Фантиной.

Так, на одном из снимков - во время движения - грудь Кароль почти полностью “выпадает“ из платья.

instagram.com/_fantina

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Подписчики негативно отреагировали в комментариях на подобную “откровенность“ - и назвали образ Тины дешевым и вульгарным.

Смыыысли... что, такое платье и было? Я подумала фотошоп)))

На мою думку це плаття не гарне 😌. Прошу не критикувати це моя думка 💕. Загалом дуже сильно люблю Тіну💛💛

Первое платьице явный перебор..Тине абсолютно ни к чему эти явные выпячивания и демонстрация своих выпуклостей до такой степени....

Не сильно открыто?не?))

Я люблю Тину,но этот наряд ее обесценивает,выглядит дёшево🤷‍♀️

Опять же “пытаемся смотреть в глаза“

Вульгарно, - написали в Сети.

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