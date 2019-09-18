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"Вульгарно": Откровенный наряд Тины Кароль "не удержал" ее пышную грудь

Комментариев: 4
Фан-клуб артистки перестарался - и выставил снимки звезды в прозрачном концертном платье .

"Вульгарно": Тина Кароль засветила пышную грудь в откровенном наряде
instagram.com/_fantina

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Фанклуб певицы Тины Кароль, который считается одним из самых активных среди всех украинских знаменитостей, похоже, переборщил с желанием продемонстрировать своего кумира во всей красе.

Так, на страничке Fantina в Инстаграм появилась подборка фото Кароль, среди которых оказались и снимки в более чем откровенном наряде. На нескольких снимках Тина позирует в полупрозрачном розовом платье, которое открывает часть живота и почти полностью обнажает грудь певицы. В этом платье Кароль выступала во Львове и Одессе.

instagram.com/_fantina

Стоит отметить, что после концертов платье Кароль уже подвергалось критике в Сети - однако, фото, которые до этого попадали в соцсети - и в подметки не годились добавленным Фантиной.

Так, на одном из снимков - во время движения - грудь Кароль почти полностью “выпадает“ из платья.

instagram.com/_fantina

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Подписчики негативно отреагировали в комментариях на подобную “откровенность“ - и назвали образ Тины дешевым и вульгарным.

  • Смыыысли... что, такое платье и было? Я подумала фотошоп)))
  • На мою думку це плаття не гарне 😌. Прошу не критикувати це моя думка 💕. Загалом дуже сильно люблю Тіну💛💛
  • Первое платьице явный перебор..Тине абсолютно ни к чему эти явные выпячивания и демонстрация своих выпуклостей до такой степени....
  • Не сильно открыто?не?))
  • Я люблю Тину,но этот наряд ее обесценивает,выглядит дёшево🤷‍♀️
  • Опять же “пытаемся смотреть в глаза“
  • Вульгарно, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Рианна прогулялась по Нью-Йорку в одной кофте.

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Теги: Тина Кароль, обнаженная грудь, критика
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (4)
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gloomycellar    18.09.2019, 16:28
Оценка:  0
gloomycellar
а у нее сиська выпала
Lukovsmm    18.09.2019, 16:06
Оценка:  -1
Lukovsmm
не знает где свои с..ки пристроить и туда их и сюда
гость  (аноним)  18.09.2019, 16:04
Оценка:  +1
гость
красивая грудь не завидуйте
andy55524    18.09.2019, 15:38
Оценка:  +1
andy55524
да всё скромно и со вкусом...
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