Тина Кароль призналась, что думала о суициде после смерти мужа

Тина Кароль рассказала, что после смерти Евгения Огира у нее были мысли покончить с собой.

Украинская певица и ведущая проекта “Танці з зірками 2019“ Тина Кароль призналась, что хотела покончить жизнь самоубийством после смерти супруга, продюсера Евгения Огира в 2013 году. Об этом артистка рассказала в программе “Життя відомих людей“, пишет ТСН.

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Исполнительница заявила, что сумела преодолеть этот сложный период благодаря сыну Вениамину. Именно он помог звездной маме выйти из депрессии.

“Когда не стало мужа, было все. И суицидальные настроения, разное. Но все мы пришли по одному в этот мир и по одному пойдем. У каждого своя миссия, своя история, свой отведенный век. И укоротить себе его я не имею права. Тем более, что у меня есть сынок — и он моя самая большая миссия“, - поделилась Кароль.

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Также Тина рассказала, что сейчас редко видится с 10-летним сыном, поскольку он учится в Лондоне. Артистка призналась, что мальчик очень похож на отца.

“Веня - копия отца. В характере, поведении, чертах лица. Я всегда вижу своего мужчину перед собой. Настолько они похожи, что порой сжимается сердце. Сложно, но я горжусь и радуюсь“, - рассказывала Тина Кароль.

Напомним, ранее соблазнительная Тина Кароль показала горячее фото в купальнике.

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