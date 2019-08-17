Подписчики раскритиковали Кароль за слишком откровенный наряд.

"Перебор": Кароль вышла на сцену в откровенном наряде без бюстгальтера instagram.com/tina_karol

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Певица Тина Кароль, которая частенько подогревает интерес поклонников откровенными образами, превзошла сама себя и выбрала для выступления наряд без белья. В Инстаграм поклонники артистки добавили фото и видео с недавнего концерта во Львове. Артистка вышла на сцену в летящем розовом платье с накидкой на плечах. “Изюминкой“ наряда стал глубокий разрез - от шеи и до талии. В прорезь видно, что под полупрозрачным платьем Кароль нет бюстгальтера - и часть пышной груди артистки выставлена буквально напоказ.

Также кадры выступления Тины появились на странице официального фан-клуба Кароль.

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Подписчики отметили, что артистка красива и наряд выглядит довольно эффектно, но такая откровенность - перебор. Также Кароль упрекнули в том, что она становится “как все“.

Женщина красивая ((перебор есть в декольте

Ещё бы трусы сняла😂

Можно было б выйти в одной юбке, чего уж там стесняться😁

На Пугачёву похожа

А почему не голая?

Уже не в моде раздетой быть

Ще б трошки нятягнули б сукню..бо щось маленьке декольте😂😂

Зачем быть как все ..., - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Тина Кароль анонсировала новый клип в необычном купальнике.