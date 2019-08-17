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"Перебор": Кароль вышла на сцену в откровенном наряде без бюстгальтера

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Подписчики раскритиковали Кароль за слишком откровенный наряд.

"Перебор": Кароль вышла на сцену в откровенном наряде без бюстгальтера
instagram.com/tina_karol

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Певица Тина Кароль, которая частенько подогревает интерес поклонников откровенными образами, превзошла сама себя и выбрала для выступления наряд без белья. В Инстаграм поклонники артистки добавили фото и видео с недавнего концерта во Львове. Артистка вышла на сцену в летящем розовом платье с накидкой на плечах. “Изюминкой“ наряда стал глубокий разрез - от шеи и до талии. В прорезь видно, что под полупрозрачным платьем Кароль нет бюстгальтера - и часть пышной груди артистки выставлена буквально напоказ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тина Кароль во Львове! #тинакароль

Публикация от Тина Кароль (@tinakarol_fantina)

Также кадры выступления Тины появились на странице официального фан-клуба Кароль.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 августа на стадионе “Арена Львов“ состоялся фестиваль “Українська пісня“, который собрал на одной сцене ярких украинских знаменитостей. Хедлайнером праздника стала Тина Кароль - певица исполнила известные песни из своего репертуара, среди которых “Перечекати“, “Намалюю тобі зорі“, “Ніжно“, “Україні - це ти“, “Закрили твої очі“. Однако не меньше, чем выступление артистки, зрителям запомнился эффектный наряд Тины. Для появления на сцене Кароль выбрала ярко-розовое платье в пол от the Coat, главным ацентом которого стал откровенный вырез, подчеркивающий соблазнительные формы знаменитости. #тинакароль #tinakarol #ukrsongproject #королевамузыки

Публикация от Тина Кароль Офиц. фан-клуб (@_fantina)

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Подписчики отметили, что артистка красива и наряд выглядит довольно эффектно, но такая откровенность - перебор. Также Кароль упрекнули в том, что она становится “как все“.

  • Женщина красивая ((перебор есть в декольте
  • Ещё бы трусы сняла😂
  • Можно было б выйти в одной юбке, чего уж там стесняться😁
  • На Пугачёву похожа
  • А почему не голая?
  • Уже не в моде раздетой быть
  • Ще б трошки нятягнули б сукню..бо щось маленьке декольте😂😂
  • Зачем быть как все ..., - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Тина Кароль анонсировала новый клип в необычном купальнике.

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Теги: Тина Кароль, без белья, откровенные образы звезд
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  19.08.2019, 18:50
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У Тинки молочница!
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