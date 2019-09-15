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Пропала изюминка: Звезду "Великолепного века" раскритиковали за эксперименты с лицом

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Мерьем Узерли упрекают в неудачных пластиках и чрезмерной обработке фото.

Пропала изюминка: Звезду
Пропала изюминка: Звезду "Великолепного века" раскритиковали за эксперименты с лицом
instagram.com/meryemuzerlimeryem

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Звезда нашумевшего турецкого сериала "Великолепный век" 36-летняя Мерьем Узерли серьезно обеспокоила своих поклонников новыми снимками. Исполнительницу роли Роксоланы уже некоторое время подозревают в том, что она - чтобы продлить молодость - воспользовалась услугами пластических хирургов.

А свежие снимки Мерьем только утвердили фанатов в такой уверенности. И даже больше - дали повод думать, что эксперименты со внешностью оказались неудачными. Дело в том, что звезда добавила в Инстаграм несколько снимков, которые сильно обработаны в фоторедакторах.  На одном из фото отчетливо видно "размытие" кожи вокруг глаз и в области "носо-губки". 

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Это сразу же подчеркнули подписчики в комментариях, серьезно обеспокоившись внешностью кумира. Кроме того, подписчики отметили, что Мерьем не стоит больше худеть, поскольку с более пышными формами она смотрелась лучше.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

📸 @njkhan

Публикация от meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem)

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"Мерьем в тебе пропала изюминка. Ты была лучше","Слишком много ретуши, детка. Она тебе не нужны, Мерьем. Ты и так красивая", "Это нормально, что на фотографии нос постепенно переплывает в глаз? Мне кажется, нет»", "Мирьем больше не надо худеть!!! А то уши и зубы торчат","Неземная красота, но жаль, что уже не такая естественная, как раньше»" – написали в Сети.

Ранее мы писали, что героиню сериалов Веронику Кастро перестали узнавать поклонники.

 

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Теги: Роксолана, турецкий сериал, Великолепный век, мерьем узерли
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Источник: ivona.bigmir.net

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