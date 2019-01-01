Даша Астафьева раскрыла секрет своего недавнего появления в метро

Даша Астафьева выпустила новое видео из серии "Киевских историй".

Не так давно певица и модель Даша Астафьева объявила о запуске серии концептуальных короткометражных роликов под названием “Киевские истории“. Эти видео совмещают личные переживания артистки с эстетикой культовых мест Киева, отдают дань поп-культуре 2000-х и просто позволяют нам красиво ностальгировать.

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Напомним, что первый выпуск был посвящен мекке столичного стрит-фуда - “Киевской перепичке“.



На этот раз, звезда отправилась в поистине значимое и, в какой-то мере мистическое, для всех украинцев место: киевский метрополитен. Как призналась сама Даша, это был первый ее визит в подземку за последние десять лет.

“Метро, для меня, девочки из маленького провинциального городка, было первым местом, которое поразило и, в то же время, напугало. Все истории о призраках, духах и потустороннем мире, в один миг стали реальностью, когда я впервые спустилась туда. Огромные толпы спешащих и не видящих друг друга людей. Грустные, веселые, маленькие, большие, такие разные, интересные и все как один — полупрозрачные. Ощущение, что, спускаясь под землю, каждый из нас попадает в царство привидений осталось до сих пор. Именно потому эта локация и песня “Розовый фламинго“ так красиво сложились в моей голове в одну картинку“.

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Место съемок следующего ролика певица пока держит в тайне. Единственное, что известно наверняка - этот ролик будет далеко не последним. Так что, возможно, и у нас с вами будет шанс приобщится к творческому эксперименту Даши Астафьевой и стать случайным героем одной из ее историй.

Напомним, ранее Даша Астафьева рассказала о неженском увлечении.