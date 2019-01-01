Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Даша Астафьева раскрыла секрет своего недавнего появления в метро

Комментариев: 0
Даша Астафьева выпустила новое видео из серии "Киевских историй".
Даша Астафьева раскрыла секрет своего недавнего появления в метро
Даша Астафьева раскрыла секрет своего недавнего появления в метро
пресс-служба

Не так давно певица и модель Даша Астафьева объявила о запуске серии концептуальных короткометражных роликов под названием “Киевские истории“. Эти видео совмещают личные переживания артистки с эстетикой культовых мест Киева, отдают дань поп-культуре 2000-х и просто позволяют нам красиво ностальгировать.

Читай также: Даша Астафьева в образе Мадонны показала эффектный шпагат

Напомним, что первый выпуск был посвящен мекке столичного стрит-фуда - “Киевской перепичке“.

На этот раз, звезда отправилась в поистине значимое и, в какой-то мере мистическое, для всех украинцев место: киевский метрополитен. Как призналась сама Даша, это был первый ее визит в подземку за последние десять лет.

“Метро, для меня, девочки из маленького провинциального городка, было первым местом, которое поразило и, в то же время, напугало.

Все истории о призраках, духах и потустороннем мире, в один миг стали реальностью, когда я впервые спустилась туда. Огромные толпы спешащих и не видящих друг друга людей. Грустные, веселые, маленькие, большие, такие разные, интересные и все как один — полупрозрачные.

Ощущение, что, спускаясь под землю, каждый из нас попадает в царство привидений осталось до сих пор. Именно потому эта локация и песня “Розовый фламинго“ так красиво сложились в моей голове в одну картинку“.

Читай также: “Нужно похудеть“: Даша Астафьева рассказала о своих недостатках

Место съемок следующего ролика певица пока держит в тайне. Единственное, что известно наверняка - этот ролик будет далеко не последним. Так что, возможно, и у нас с вами будет шанс приобщится к творческому эксперименту Даши Астафьевой и стать случайным героем одной из ее историй.

Напомним, ранее Даша Астафьева рассказала о неженском увлечении.

Поделись:
Теги: Даша Астафьева
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь