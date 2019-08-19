Дмитрий Ступка и Полина Логунова рассказали, что долго не выставляли фото дочки в соцсети, чтобы избежать сглаза.

"Злые люди": Логунова призналась, от чего оберегала правнучку Богдана Ступки instagram.com/polinalogunova

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Внук легендарного украинского артиста театра и кино Богдана Ступки - актер 33-летний Дмитрий и его супруга телеведущая и блогер Полина Логунова недавно стали героями нового шоу о звездах “ЖВЛ“. Среди прочего, пара рассказала о том, почему фото их 2-летней дочери Богданы долго не появлялись в соцсетях, более того - супруги буквально отказывались показывать лицо девочки.

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Супруга актера призналась, что такие “меры предосторожности“ ранее применялись, чтобы защитить ребенка от пагубных завистливых взглядов, которые, по ее мнению, сильно ранят детей - из-за тонкого энергетического слоя.

У нас люди гораздо злее, чем они думают, и зависти в них больше. Когда ребенок маленький, у него еще очень тонкий энергетический слой, поэтому для того, чтобы пустить его в массы, нужно было замолить ее сверху донизу. Это, в первую очередь, ежедневные постоянные молитвы мамы, – поделилась Полина.

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Судя же по тому, что теперь Дмитрий и Полина не только активно добавляют кадры с дочкой, но и сделали для нее отдельный аккаунт в Инстаграм - Богдана достигла того возраста, когда взгляды завистников не наносят урона.

Однако, как оказалось, маленькая Богдана страдала не только от “энергетических атак“, но и от вполне материальных вещей - например, хамского отношения нянечек. Родители признались, что неприятности случались постоянно, поэтому они вовсе отказались от таких услуг.

Все они наглые, очень любят хапать бабло, а работать не хотят. Однажды мы даже поставили такую камеру, чтобы следить, что делает няня, – рассказала Логунова. – Она просто пришла, сидела себе на диване, смотрела телевизор, а ребенок был сам по себе. Она не занималась ею. А как-то наша консьержка мне рассказала, что одна из нянь очень жестоко обращалась с Богданой. Оказалось, что она насильно ее усаживала в коляску, еще что-то делала.

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Также в программе Дмитрий и Полина рассказали о талантах юной дочери - в свои 2 годика Богдана очень артистична, любит рисовать и слушать музыку. При этом, по словам Логуновой, она не собирается нагружать ребенка различными развивающими кружками, а также категорически против воспитания в ребенке “уважения к старшим“- блогер назвала такой принцип пережитком прошлого.

Кроме того, Полина отметила, что Дмитрий играет в семье роль “доброго полицейского“ - и все позволяет дочери, тогда как она - занимается с ней и мотивирует выполнять задания.

Ранее мы писали, что Дмитрий Ступка ответил на неудобные вопросы о своей профессии.

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