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MARUV укатила в РФ, где ответила на "неудобные" вопросы

Комментариев: 3
Анна Корсун дала интервью российской радиостанции - и сыграла в игру "Было/не было".

MARUV укатила в РФ и ответила на
MARUV укатила в РФ и ответила на "неудобные" вопросы
instagram.com/maruvofficial/

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Украинская певица Анна Корсун (MARUV) продолжает устраивать провокации на публике. На этот раз яркая бунтарка, вместо того, чтобы готовиться к новому эфиру проекта “Танцев со звездами“, в котором она участвует, укатила в Россию и рассказала в эфире радиостанции Love Радио - о личном.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Morning on the @loveradioofficial with @kura4 and @alexandrsokolov

Публикация от MARUV (@maruvofficial)

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Артистка стала участницей передачи  “Красавцы +1“ и сыграла в игру “Было/не было“, ответив на “неудобные“ вопросы ведущих. Так, среди прочего MARUV рассказала слушателям, отправляла ли мужчинам интимные фото, занималась ли самоудовлетворением и заигрывала ли к мужчине, трогая его “промежность. Кроме того певица честно призналась, будет ли снова пробовать попасть на Евровидение.

К слову, на “скользкие вопросы“ звезда реагировала позитивно и с юмором. 

Ранее мы писали, что в сети появились кадры со свадьбы Анны Корсун.

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Теги: MARUV, провокация, радио
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  18.09.2019, 16:28
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Аня, сиди уже на кацапстане! Какого хера возбуждать журналюг?
гость  (аноним)  18.09.2019, 16:17
Оценка:  0
гость
горбатая
гость  (аноним)  18.09.2019, 16:12
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гость
У меня встал!!!
Антибес    18.09.2019, 15:56
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Антибес
Браво!!!
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