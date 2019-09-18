MARUV укатила в РФ, где ответила на "неудобные" вопросы

Анна Корсун дала интервью российской радиостанции - и сыграла в игру "Было/не было".

MARUV укатила в РФ и ответила на "неудобные" вопросы instagram.com/maruvofficial/

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Украинская певица Анна Корсун (MARUV) продолжает устраивать провокации на публике. На этот раз яркая бунтарка, вместо того, чтобы готовиться к новому эфиру проекта “Танцев со звездами“, в котором она участвует, укатила в Россию и рассказала в эфире радиостанции Love Радио - о личном.

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Артистка стала участницей передачи “Красавцы +1“ и сыграла в игру “Было/не было“, ответив на “неудобные“ вопросы ведущих. Так, среди прочего MARUV рассказала слушателям, отправляла ли мужчинам интимные фото, занималась ли самоудовлетворением и заигрывала ли к мужчине, трогая его “промежность. Кроме того певица честно призналась, будет ли снова пробовать попасть на Евровидение.

К слову, на “скользкие вопросы“ звезда реагировала позитивно и с юмором.

Ранее мы писали, что в сети появились кадры со свадьбы Анны Корсун.

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