Надя Дорофеева блеснула идеальной фигурой в купальнике

Украинская певица Надя Дорофеева показала, как проводит время в Дубае.

Вокалистка популярной украинской группы “Время и Стекло“ Надя Дорофеева в очередной раз доказала, что обладает идеальной фигурой.

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В своем Instagram-аккаунте певица опубликовала фотографию в голубом купальнике, сделанную во время отдыха в Дубае.

Поклонники Нади пришли в восторг от соблазнительного кадра и расхвалили ее стройную и подтянутую фигуру.

Надя Дорофеева проводит отпуск в Дубае со своим мужем Владимиром Дантесом и друзьями - Андреем Шабановым и Лерой Бородиной. Также недавно они встретились с MONATIK и его супругой Ириной Демичевой. Несмотря на то, что в первый день отдыха Надя умудрилась заболеть, сейчас она чувствует себя хорошо и даже смогла покататься с мужем на воздушном шаре.

Напомним, ранее вокалистка украинской группы KAZKA Александра Зарицкая поделилась смелым фото в купальнике.