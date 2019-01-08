Надя Дорофеева пожаловалась на проблемы со здоровьем

Украинская певица Надя Дорофеева рассказала об ухудшении самочувствия.

Солистка популярной украинской группы “Время и Стекло“ Надя Дорофеева заболела в первый день отпуска, который проводит в Дубае вместе с друзьями и мужем Владимиром Дантесом.

Читай также: “Время и Стекло“ выпустили долгожданную лирическую песню

Об этом артистка сообщила своим поклонникам в социальной сети Instagram, опубликовав соблазнительное фото в купальнике:

Не знаю как у вас, но, по-моему, у меня появляется традиция - болеть в отпуске) Во время работы у меня нет такого преимущества... А тут как раз - на тебе 2 недели сплошного удовольствия. Болей - не хочу) Заболеть в первый день своего первого путешествия в Дубай - done.

Также певица рассказала, чем занимается во время болезни:

Мои новые друзья - температура и кашель - всячески пытаются помешать наслаждаться долгожданным отдыхом, а тут тааааак красиво и столько всего запланировано... Но я все-таки смогла выйти на пляж и немного погреться. Все остальное время я провалялась в нашем красивом номере.

Напомним, ранее украинская ведущая Регина Тодоренко рассказала, как проходила ее беременность.