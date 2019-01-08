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Надя Дорофеева пожаловалась на проблемы со здоровьем

Комментариев: 2
Украинская певица Надя Дорофеева рассказала об ухудшении самочувствия.
Надя Дорофеева заболела: подробности
Надя Дорофеева заболела: подробности
instagram.com/nadyadorofeeva

Солистка популярной украинской группы “Время и Стекло“ Надя Дорофеева заболела в первый день отпуска, который проводит в Дубае вместе с друзьями и мужем Владимиром Дантесом.

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Об этом артистка сообщила своим поклонникам в социальной сети Instagram, опубликовав соблазнительное фото в купальнике:

Не знаю как у вас, но, по-моему, у меня появляется традиция - болеть в отпуске) Во время работы у меня нет такого преимущества... А тут как раз - на тебе 2 недели сплошного удовольствия. Болей - не хочу) Заболеть в первый день своего первого путешествия в Дубай - done.

Также певица рассказала, чем занимается во время болезни:

Мои новые друзья - температура и кашель - всячески пытаются помешать наслаждаться долгожданным отдыхом, а тут тааааак красиво и столько всего запланировано... Но я все-таки смогла выйти на пляж и немного погреться. Все остальное время я провалялась в нашем красивом номере.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Не знаю как у вас, но по-моему у меня появляется традиция - болеть в отпуске))) Во время работы у меня нет такого преимущества .. а тут как раз - на тебе 2 недели сплошного удовольствия. Болей - не хочу))) Заболеть в первый день своего первого путешествия в Дубай - done✔. Мои новые друзья - температура и кашель - всячески пытаются помешать наслаждаться долгожданным отдыхом , а тут тааааак красиво и столько всего запланировано ... Но я все-таки смогла выйти на пляж и немного погреться 🙏 Все остальное время я провалялась в нашем красивом номере , в который нам принесли уже 2 бутылки Prosecco ) Видимо думают , что мы молодожёны 😇 😂 Ну а вы как развлекаетесь в свободное от работы время ? @fivepalmjumeirah #fivepalmjumeirah

Допис, поширений nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

Напомним, ранее украинская ведущая Регина Тодоренко рассказала, как проходила ее беременность.

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Теги: Надя Дорофеева, болезнь, фото в купальнике
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  09.01.2019, 12:16
Оценка:  0
гость
Какать ходила, ты не писала об этом давно, какой цвет, запах?Это очень интересно.
Бизон  (аноним)  09.01.2019, 12:08
Оценка:  0
Бизон
Надюха, поправляйся! И меньше в рот бери - горло болеть не будет!
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