Надя Дорофеева пожаловалась на проблемы со здоровьем
Солистка популярной украинской группы “Время и Стекло“ Надя Дорофеева заболела в первый день отпуска, который проводит в Дубае вместе с друзьями и мужем Владимиром Дантесом.
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Об этом артистка сообщила своим поклонникам в социальной сети Instagram, опубликовав соблазнительное фото в купальнике:
Не знаю как у вас, но, по-моему, у меня появляется традиция - болеть в отпуске) Во время работы у меня нет такого преимущества... А тут как раз - на тебе 2 недели сплошного удовольствия. Болей - не хочу) Заболеть в первый день своего первого путешествия в Дубай - done.
Также певица рассказала, чем занимается во время болезни:
Мои новые друзья - температура и кашель - всячески пытаются помешать наслаждаться долгожданным отдыхом, а тут тааааак красиво и столько всего запланировано... Но я все-таки смогла выйти на пляж и немного погреться. Все остальное время я провалялась в нашем красивом номере.
Не знаю как у вас, но по-моему у меня появляется традиция - болеть в отпуске))) Во время работы у меня нет такого преимущества .. а тут как раз - на тебе 2 недели сплошного удовольствия. Болей - не хочу))) Заболеть в первый день своего первого путешествия в Дубай - done✔. Мои новые друзья - температура и кашель - всячески пытаются помешать наслаждаться долгожданным отдыхом , а тут тааааак красиво и столько всего запланировано ... Но я все-таки смогла выйти на пляж и немного погреться 🙏 Все остальное время я провалялась в нашем красивом номере , в который нам принесли уже 2 бутылки Prosecco ) Видимо думают , что мы молодожёны 😇 😂 Ну а вы как развлекаетесь в свободное от работы время ? @fivepalmjumeirah #fivepalmjumeirah
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