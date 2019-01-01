Украинская певица Надя Дорофеева отправилась на отдых: фото артистки в купальнике.

Где и с кем Надя Дорофеева проводит отпуск instagram.com/nadyadorofeeva/

Солистка популярной украинской группы “Время и Стекло“ Надя Дорофеева отправилась в отпуск со своим мужем Владимиром Дантесом.

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Супруги улетели в Дубай, о чем свидетельствуют снимки, опубликованные в InstaStories Дорофеевой.

К радости поклонников артистка показала, как выглядит в купальнике:

Также Дорофеева показала, как тепло их с супругом встретили в отеле - в номере оставили сладости со свадебной фотографией Нади и Владимира, а на подушках вышили их имена.

Впечатлениями от отпуска поделился и Владимир Дантес:

Напомним, 2019 год Надя Дорофеева встретила с новой прической. Как выглядела артистка, смотрите здесь.