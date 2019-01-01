Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Где и с кем Надя Дорофеева проводит отпуск?

Комментариев: 0
Украинская певица Надя Дорофеева отправилась на отдых: фото артистки в купальнике.
Где и с кем Надя Дорофеева проводит отпуск
Где и с кем Надя Дорофеева проводит отпуск
instagram.com/nadyadorofeeva/

Солистка популярной украинской группы “Время и Стекло“ Надя Дорофеева отправилась в отпуск со своим мужем Владимиром Дантесом.

Читай также: Надя Дорофеева призналась, когда у них с Дантесом будут дети

Супруги улетели в Дубай, о чем свидетельствуют снимки, опубликованные в InstaStories Дорофеевой.

К радости поклонников артистка показала, как выглядит в купальнике:

Также Дорофеева показала, как тепло их с супругом встретили в отеле - в номере оставили сладости со свадебной фотографией Нади и Владимира, а на подушках вышили их имена.

Впечатлениями от отпуска поделился и Владимир Дантес:

Напомним, 2019 год Надя Дорофеева встретила с новой прической. Как выглядела артистка, смотрите здесь.

Поделись:
Теги: Надя Дорофеева, Владимир Дантес, фото в купальнике
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь