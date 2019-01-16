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Вокалистка KAZKA поделилась смелым фото в купальнике

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Фронтвумен популярной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая показала, как проводит время на отдыхе.
Вокалистка KAZKA показала смелое фото в купальнике
Вокалистка KAZKA показала смелое фото в купальнике
instagram.com/kazka.band

Солистка молодой группы KAZKA, которая поборется за право представлять Украину на международном песенном конкурсе “Евровидение-2019“, Александра Зарицкая впервые поделилась с поклонниками пикантным кадром.

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В Instagram-аккаунте группы была опубликована фотография, сделанная на Шри-Ланке. В кадре запечатлена Саша, которая в купальнике стоит на балконе и любуется окружающей природой.

Пожалуй, это самое откровенное фото вокалистки KAZKA, которое можно найти в сети.

 

Вокалистка KAZKA показала смелое фото в купальнике
Вокалистка KAZKA показала смелое фото в купальнике
instagram.com/kazka.band

 

Ранее мы рассказывали, что сейчас известно о группе KAZKAкоторую называют одним из фаворитов Нацотбора на “Евровидение-2019“.

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Теги: KAZKA, Александра Зарицкая, фото в купальнике
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  16.01.2019, 14:53
Оценка:  0
pусский
Я понял, что толстый пердак, а где продолжение?
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