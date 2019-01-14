MONATIK и Надя Дорофеева встретились в отпуске за рубежом

Украинские музыканты MONATIK и Надя Дорофеева проводят отпуск в Дубае: фото.

Популярные украинские артисты MONATIK и Надя Дорофеева вместе со своими семьями и друзьями проводят отпуск в одном и том же месте - солнечном Дубае.

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В связи с этим звездные друзья решили не терять возможность и провести некоторое время вместе. К примеру, в своем Instagram-аккаунте MONATIK опубликовал снимки, на которые запечатлен со своей женой Ириной Демичевой, Надей Дорофеевой и ее мужем Владимиром Дантесом, юмористом Андреем Шабановым и его женой Лерой Бородиной.

Теплыми фотографиями поделилась и Надя Дорофеева:

В Дубае артисты наслаждаются волшебным отдыхом: MONATIK показывает своим сыновьям сказочные места, а Надя Дорофеева и Владимир Дантес катаются на воздушном шаре.

Надя Дорофеева и MONATIK являются давними друзьями. В 2018 году они даже выпустили совместный сингл - “Глубоко“.

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