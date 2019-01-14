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MONATIK и Надя Дорофеева встретились в отпуске за рубежом

Комментариев: 1
Украинские музыканты MONATIK и Надя Дорофеева проводят отпуск в Дубае: фото.
Монатик и Надя Дорофеева вместе проводят отпуск
Монатик и Надя Дорофеева вместе проводят отпуск
instagram.com/nadyadorofeeva

Популярные украинские артисты MONATIK и Надя Дорофеева вместе со своими семьями и друзьями проводят отпуск в одном и том же месте - солнечном Дубае.

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В связи с этим звездные друзья решили не терять возможность и провести некоторое время вместе. К примеру, в своем Instagram-аккаунте MONATIK опубликовал снимки, на которые запечатлен со своей женой Ириной Демичевой, Надей Дорофеевой и ее мужем Владимиром Дантесом, юмористом Андреем Шабановым и его женой Лерой Бородиной.

Теплыми фотографиями поделилась и Надя Дорофеева:

В Дубае артисты наслаждаются волшебным отдыхом: MONATIK показывает своим сыновьям сказочные места, а Надя Дорофеева и Владимир Дантес катаются на воздушном шаре.

Надя Дорофеева и MONATIK являются давними друзьями. В 2018 году они даже выпустили совместный сингл - “Глубоко“.

Напомним, украинская певица Анна Седокова порадовала фанов цветом волос времен “ВИА Гры“. Как сейчас выглядит артистка, смотрите здесь.

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Теги: MONATIK, Надя Дорофеева, Владимир Дантес, Андрей Шабанов
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
Бобёр  (аноним)  15.01.2019, 13:16
Оценка:  -1
Бобёр
Да они е6уться друг с другом, я отвечаю.
Нах такой 6лядюге упал такое 4мо безсполезное как Дантес.
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