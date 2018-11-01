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Надя Дорофеева призналась, когда у них с Дантесом будут дети

Комментариев: 2
Солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева откровенно ответила на вопрос фанатов о самом главном.

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Надя Дорофеева и Владимир Дантес вместе уже более 7-ми лет. При этом пара все еще не завела ребенка. Что думает по этому поводу солистка группы “Время и Стекло” - знает Ivona

Не так давно Надя Дорофеева стала героиней public talk на Charity Weekend Маши Ефросининой. В рамках встречи певица ответила на вопросы фанатов, которые не обделили вниманием и тему личной жизни артистки, передает Viva.

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Отвечая на вопрос поклонников, почему у Нади Дорофеевой и Владимира Дантеса до сих пор нет детей, певица честно ответила, что они, наверное, еще к этому не готовы и всему свое время. 

К слову, ранее Надя неоднократно признавалась в интервью, что мечтает о дочке. 

Мы с Вовой хотим детей и считаем, что это самое прекрасное, что может быть в жизни. И мы бы хотели такую прекрасную девочку... Я думаю, что как Бог даст, — признается Дорофеева.  

Напомним, что ранее вышел новый клип группы “Время и Стекло“ на композицию “Песня про лицо“, который можно посмотреть здесь.

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Теги: Надя Дорофеева, Дантес, дети
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  22.12.2018, 17:28
Оценка:  0
гость
Название группы Надя придумала сама. В этом ей помогла любимая работа. Изначально группу планировалось назвать "Время истекло".
гость  (аноним)  22.12.2018, 17:26
Оценка:  0
гость
Просто Надю так часто пускают по кругу, что на Вову у нее совсем нет времени.
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