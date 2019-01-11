Надя Дорофеева умилила фанов фото с мужем

Украинская певица Надя Дорофеева показала, как проводит время с мужем Владимиром Дантесом.

Солистка популярной украинской группы “Время и Стекло“ Надя Дорофеева проводит отпуск с друзьями и мужем Владимиром Дантесом в Дубае.

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Несмотря на то, что певица заболела, она успевает насладиться отдыхом. В своем Instagram-аккаунте Надя показала, как катается с мужем на воздушном шаре:

Когда я была маленькая, мне почему-то часто снился один и тот же сон. Меня несёт воздушный шар, я стою в корзине и смотрю вниз. Вижу на земле лису. Вываливаюсь из корзины и падаю в стог сена. В этот момент я просыпалась. Снился мне этот сон раз 10. Не знаю к чему, но я опасалась этого вида транспорта) А сегодня решилась и не зря! Было немного страшно вначале. Нас проинструктировали, как себя вести, какое положение принять при посадке. Команда, конечно, профессионалы, да ещё и харизматичные, всё время шутили) Эмоции - супер! Будете в Дубае - обязательно попробуйте.

Поклонники Нади пришли в восторг от ее совместной фотографии с мужем: они назвали пару милой и замечательной.

Напомним, ранее украинская певица Настя Каменских похвасталась фигурой в купальнике.