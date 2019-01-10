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Настя Каменских похвасталась фигурой в купальнике

Комментариев: 3
Украинская певица Настя Каменских показала, как проводит время в Мексике.
Настя Каменских похвасталась фигурой в купальнике
Настя Каменских похвасталась фигурой в купальнике
instagram.com/kamenskux

Популярная исполнительница Настя Каменских показала поклонникам, как проводит отпуск в Мексике.

В своем Instagram-аккаунте артистка опубликовала горячее фото в купальнике, который подчеркивает ее стройную фигуру.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#mimexicomagico ☀

Допис, поширений NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

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Поклонники Насти Каменских пришли в восторг от соблзанительного снимка и засыпали певицу комплиментами.

К слову, свой отпуск Настя проводит с бывшим коллегой по дуэту “Потап и Настя“ Алексеем Потапенко (Потап). Им давно приписывают роман, однако музыканты не спешат подтверждать эти слухи. И просто продолжают проводить все свободное время вместе.

Напомним, популярная певица Рианна снялась в сексуальном белье. Как выглядят пикантные фото артистки, смотрите здесь.

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Теги: Настя Каменских, фото в купальнике
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Комментариев (3)
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Отсортировать по дате Вниз
Аделька    11.01.2019, 13:10
Оценка:  0
Аделька
В платье всегда пятый размер.В купальнике всегда не больше третьего))
RomaCrimea    11.01.2019, 12:28
Оценка:  +1
RomaCrimea
Секси
Аделька    11.01.2019, 13:11
Оценка:  0
Аделька
Красавица,но с бюстом врёт))
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