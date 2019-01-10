Настя Каменских похвасталась фигурой в купальнике

Украинская певица Настя Каменских показала, как проводит время в Мексике.

Популярная исполнительница Настя Каменских показала поклонникам, как проводит отпуск в Мексике.

В своем Instagram-аккаунте артистка опубликовала горячее фото в купальнике, который подчеркивает ее стройную фигуру.

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Поклонники Насти Каменских пришли в восторг от соблзанительного снимка и засыпали певицу комплиментами.

К слову, свой отпуск Настя проводит с бывшим коллегой по дуэту “Потап и Настя“ Алексеем Потапенко (Потап). Им давно приписывают роман, однако музыканты не спешат подтверждать эти слухи. И просто продолжают проводить все свободное время вместе.

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