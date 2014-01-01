ТОП-5 лучших фильмов независимой Украины

Поводырь, Племя, Киборги и другие украинские фильмы последнего десятилетия.

Ко Дню Независимости Украины, празднование которого состоится 24 августа, Ivona предлагает ознакомиться с лучшими украинскими фильмами, которые были сняты на протяжении 30 лет.

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«Поводырь»

«Поводырь» — украинский исторический драматический художественный фильм режиссера и сценариста Олеся Санина, в основе сюжета которого — путешествие американского мальчика и украинского слепого музыканта по Советской Украине. Премьера фильма состоялась в 2014 году.

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«Племя»

«Племя» — первый полнометражный фильм режиссера Мирослава Слабошпицкого. Этот фильм считается экспериментом, его еще называют «немым кино XXI века», в котором играют глухие и непрофессиональные актеры. За исключением фоновых звуков, ни один персонаж не произносит ни слова — все персонажи пользуются жестовым языком, фильм также не сопровождается субтитрами. Премьера фильма состоялась в сентябре 2014 года. Также эта лента была одной из претендентов на представление от Украины на номинацию премии «Оскар» 2015 года. В 2015 году фильм получил премию «Ника» в категории «Лучший фильм стран СНГ и Балтии».

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«Сторожевая застава»

«Сторожевая застава» — украинский приключенческий фильм-фэнтези режиссера Юрия Ковалева, снятый по мотивам одноименной книги Владимира Рутковского. В центре сюжета — современный школьник Витя, который через портал времени попадает в прошлое — на тысячу лет назад во времена былинных богатырей. Украинская премьера состоялась 12 октября 2017 года.

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«Киборги».

«Киборги» — украинский полнометражный художественный фильм режиссера Ахтема Сеитаблаева о боях в Донецком аэропорту, во время вооруженного конфликта на востоке Украины. Фильм снят по оригинальному сценарию Натальи Ворожбит. Кинолента является одним из победителей 8-го конкурсного отбора Госкино Украины и получила государственную финансовую поддержку в 50 % себестоимости фильма в размере 24 миллионов гривен. Премьера кинокартины состоялась в 2017 году — в День Вооруженных сил Украины.

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«Донбасс»

«Донбасс» — военная трагикомедия украинского режиссера Сергея Лозницы, основанная на любительских роликах YouTube, снятых на Востоке Украины. Премьера картины состоялась 9 мая 2018 года на международном Каннском кинофестивале в программе «Особый взгляд».

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