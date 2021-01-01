Украинские артисты, которые отказались выступать на концерте ко Дню Независимости Украины

Некоторые артисты отказались участвовать в мероприятии по личным причинам.

Во вторник, 24 августа 2021 года, состоится концерт «Незалежність в нашій ДНК. День Незалежності України» на НСК «Олимпийский». Некоторые украинские артисты отказались от участия в праздничном событии.

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Режиссер концерта Катя Царик рассказала, кто из исполнителей отказался петь на мероприятии. Она отметила, что часть групп не сможет выступать, так как вовлечены в другие проекты, а другая часть просто отказалась выступать по личным причинам.

К слову, выступать на 30-летии независимости Украины отказалась группа «Бумбокс».

Также отклонил приглашение вокалист Тарас Чубай из рок-группы «Плач Єремії».

На благотворительном концерте не будут выступать группы «Друга ріка», Onuka и «Антитіла», так как они уже принимают участие в праздничных мероприятиях в других городах.

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