Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Украинские артисты, которые отказались выступать на концерте ко Дню Независимости Украины

Некоторые артисты отказались участвовать в мероприятии по личным причинам.
Украинские артисты, которые отказались выступать на концерте ко Дню Независимости Украины
Украинские артисты, которые отказались выступать на концерте ко Дню Независимости Украины
Instagram

Во вторник, 24 августа 2021 года, состоится концерт «Незалежність в нашій ДНК. День Незалежності України» на НСК «Олимпийский». Некоторые украинские артисты отказались от участия в праздничном событии.

Читай также: Незручні питання: як отримати на них відповідь цілком конфіденційно?PR

Режиссер концерта Катя Царик рассказала, кто из исполнителей отказался петь на мероприятии. Она отметила, что часть групп не сможет выступать, так как вовлечены в другие проекты, а другая часть просто отказалась выступать по личным причинам.  

К слову, выступать на 30-летии независимости Украины отказалась группа «Бумбокс».

Также отклонил приглашение вокалист Тарас Чубай из рок-группы «Плач Єремії».

На благотворительном концерте не будут выступать группы «Друга ріка», Onuka и «Антитіла», так как они уже принимают участие в праздничных мероприятиях в других городах.

Вам будет интересно почитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Антитiла, Друга Ріка, Бумбокс, ONUKA, День Независимости Украины, концерт
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona

Статьи по теме

Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь