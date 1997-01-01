Главные достижения независимой Украины

Культурные, спортивные и другие достижения Украины за период независимости.

24 августа независимой Украине исполнится 30 лет. Важным завоеванием этих лет стала работающая демократия. Успехи выдающихся украинцев в самых разных сферах: спорт, культура, наука, технологии очень помогли узнаваемости Украины за рубежом. Благодаря им мир знает, на каком языке мы разговариваем, какие песни поем, и какие идеи в себе несем. По итогу 30 лет независимости уже можно сказать – Украина состоялась как государство, а украинцы – как народ. Ivona предлагает вспомнить достижения Украины за период независимости.

Две победы на «Евровидении»

В 2004 году сердца европейцев покорила Руслана с песней «Дикие танцы». А в 2016 году на песенном конкурсе победила Джамала с совершенно другим по стилю и настрою произведением – «1944» о трагедии ее родного крымскотатарского народа.

Руслана и Джамала на Евровидении Instagram

Космическая промышленность

В 1997 году независимая Украина получила своего первого космонавта – им стал уроженец Буковины Леонид Каденюк, совершивший 16-дневный полет на американском шаттле «Колумбия». А украинские ракетоносители за годы независимости совершили около полутора сотен успешных запусков, также налажено производство трех поколений ракет: «Зенит», «Днепр» и «Циклон».

Космическая промышленность Украины wikipedia.org

Спорт

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Именно благодаря спортивным достижениям украинцы больше всего прославили свою страну в мире. Имена топовых спортсменов превратились в настоящий бренд Украины и стали первыми, с кем она ассоциируется в мире. Спортивными достижениями и всемирной славой могут похвастаться боксеры Братья Кличко, футболист и тренер Андрей Шевченко, пловчиха Яна Клочкова, боксер Александр Усик, боксер Василий Ломаченко, а также футболисты клуба «Шахтер», которые заполучили победу в Кубке УЕФА в 2009 году.

Украинские спортсмены Instagram

Технологии

Украина уже много лет является крупнейшим восточноевропейским игроком на рынке IT-аутсорсинга. Впрочем, наша страна может похвастать и огромным количеством собственных продуктовых технологичных компаний, таких как Augmented Pixels (виртуальная и дополненная реальность), Grammarly (онлайн-сервис на основе искусственного интеллекта для помощи в написании текстов на английском языке) и Petcube (технологичные игрушки для домашних животных).

Украинские технологии Instagram

Кинематограф

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В последние годы украинский кинематограф находится на подъеме: снимается много художественных и документальных фильмов, сериалов и анимационных лент. Среди наиболее значимых достижений можно отметить завоевание отечественными кинолентами призов на Канском и Берлинском кинофестивалях. Благодаря активной поддержке со стороны государства украинский кинематографический продукт все чаще появляется на экранах кинотеатров, что способствует его дальнейшей популяризации. Украинскими фильмами, которые получили широкий резонанс стали: «Поводырь», «Племя», «Незламна», или «Битва за Севастополь», «Сторожевая застава» и «Киборги».

Постеры украинских фильмов Instagram

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