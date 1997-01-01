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Главные достижения независимой Украины

Спецтема: Звёздные подборки
Культурные, спортивные и другие достижения Украины за период независимости.
Главные достижения независимой Украины
Главные достижения независимой Украины
Pixabay

24 августа независимой Украине исполнится 30 лет. Важным завоеванием этих лет стала работающая демократия. Успехи выдающихся украинцев в самых разных сферах: спорт, культура, наука, технологии очень помогли узнаваемости Украины за рубежом. Благодаря им мир знает, на каком языке мы разговариваем, какие песни поем, и какие идеи в себе несем. По итогу 30 лет независимости уже можно сказать – Украина состоялась как государство, а украинцы – как народ. Ivona предлагает вспомнить достижения Украины за период независимости.

Две победы на «Евровидении»

В 2004 году сердца европейцев покорила Руслана с песней «Дикие танцы». А в 2016 году на песенном конкурсе победила Джамала с совершенно другим по стилю и настрою произведением – «1944» о трагедии ее родного крымскотатарского народа.

Руслана и Джамала на Евровидении
Руслана и Джамала на Евровидении
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Космическая промышленность

В 1997 году независимая Украина получила своего первого космонавта – им стал уроженец Буковины Леонид Каденюк, совершивший 16-дневный полет на американском шаттле «Колумбия». А украинские ракетоносители за годы независимости совершили около полутора сотен успешных запусков, также налажено производство трех поколений ракет: «Зенит», «Днепр» и «Циклон».

Космическая промышленность Украины
Космическая промышленность Украины
wikipedia.org

Спорт

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Именно благодаря спортивным достижениям украинцы больше всего прославили свою страну в мире. Имена топовых спортсменов превратились в настоящий бренд Украины и стали первыми, с кем она ассоциируется в мире. Спортивными достижениями и всемирной славой могут похвастаться боксеры Братья Кличко, футболист и тренер Андрей Шевченко, пловчиха Яна Клочкова, боксер Александр Усик, боксер Василий Ломаченко, а также футболисты клуба «Шахтер», которые заполучили победу в Кубке УЕФА в 2009 году.

Украинские спортсмены
Украинские спортсмены
Instagram

Технологии

Украина уже много лет является крупнейшим восточноевропейским игроком на рынке IT-аутсорсинга. Впрочем, наша страна может похвастать и огромным количеством собственных продуктовых технологичных компаний, таких как Augmented Pixels (виртуальная и дополненная реальность), Grammarly (онлайн-сервис на основе искусственного интеллекта для помощи в написании текстов на английском языке) и Petcube (технологичные игрушки для домашних животных).  

Украинские технологии
Украинские технологии
Instagram

Кинематограф

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В последние годы украинский кинематограф находится на подъеме: снимается много художественных и документальных фильмов, сериалов и анимационных лент. Среди наиболее значимых достижений можно отметить завоевание отечественными кинолентами призов на Канском и Берлинском кинофестивалях. Благодаря активной поддержке со стороны государства украинский кинематографический продукт все чаще появляется на экранах кинотеатров, что способствует его дальнейшей популяризации. Украинскими фильмами, которые получили широкий резонанс стали: «Поводырь», «Племя», «Незламна», или «Битва за Севастополь», «Сторожевая застава» и «Киборги».

Постеры украинских фильмов
Постеры украинских фильмов
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Теги: Независимость Украины, достижения, спорт, культура
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Источник: Ivona

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