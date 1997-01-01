Новый скандал: сына Елизаветы II обвинили в изнасиловании
Великобританию всколыхнул очередной скандал с участием члена королевской семьи. На этот раз персоною всемирных обсуждений стал сын королевы Елизаветы II, принц Эндрю, которого обвиняют в тройном изнасиловании несовершеннолетней Вирджинии Джуффре.
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По словам девушки, сын Елизаветы II впервые изнасиловал ее в лондонском доме давней знакомой Гислен Максвелл. Туда ее привез Эпштейн, чтобы познакомить с принцем Эндрю. Следующие разы произошли в поместье Эпштейна в Верхнем Ист-Сайде Манхэттена и на частном острове.
Также известно, что 61-летний британский принц дружил с Джеффри Эпштейном, которого уличили в сексуальном насилии над детьми.
К слову, сам принц Эндрю все отрицает и в одном из интервью заявил, что не помнит девушку. Но в сети появилось фото с 2001 года, на котором запечатлены сын британской королевы и сама несовершеннолетняя девушка.
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