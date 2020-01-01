Отец Бритни Спирс хочет отправить певицу в психбольницу
Отец известной американской певицы Бритни Спирс, Джейми Спирс заявил, что может отправить свою дочь на лечение в психиатрическую клинику. Об этом он сообщил во время своего недавнего выступления в суде по делу об опекунстве.
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По его словам, Бритни Спирс нуждается в лечении, поскольку ее психика нестабильна. Он заверил, что такого мнения придерживается и ассистентка Бритни Джоди Монтгомери, которая также является частичной опекуншей певицы.
Опекуны знаменитости утверждают, якобы Бритни отказывается принимать лекарства, встречаться с врачами и консультироваться с медицинской бригадой.
Отметим, что суд штата Калифорния может принудительно отправить человека в психбольницу, если он несет угрозу себе или своим близким.
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