Жену известного футболиста выписали из роддома: трогательные фото
Читай также: MamaRika и Влада Седан впервые стали мамами: первые фото после родов
Известную украинскую журналистку и жену футболиста Александра Зинченко, Владу Седан выписали из роддома. На своей странице в Инстаграм молодая мамочка опубликовала снимки, на которых показала, как ее муж встретил из роддома.
Праздничную локацию Александр Зинченко оформил в нежно-розовых оттенках, дополнив ее мягкими игрушками и надувными шарами, а также живыми цветами.
«Как же папа красиво нас встречал», - подписала фото Влада.
Напомним, что звездная пара стала родителями первенца 1 августа 2021 года. Тогда Муж Влады Седан не смог присутствовать на родах, а по видеосвязи созерцал появление на свет дочери, которую назвали Евой.
Вам будет интересно почитать на Ivona:
- Умерла звезда сериала «Моя прекрасная няня»
- Минус 20 кг без диет и спорта: Анастасия Приходько поделилась секретом похудения
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.