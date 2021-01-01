Жену известного футболиста выписали из роддома: трогательные фото

Влада Седан поделилась снимками с новорожденной дочерью.

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Известную украинскую журналистку и жену футболиста Александра Зинченко, Владу Седан выписали из роддома. На своей странице в Инстаграм молодая мамочка опубликовала снимки, на которых показала, как ее муж встретил из роддома.

Праздничную локацию Александр Зинченко оформил в нежно-розовых оттенках, дополнив ее мягкими игрушками и надувными шарами, а также живыми цветами.

«Как же папа красиво нас встречал», - подписала фото Влада.

Напомним, что звездная пара стала родителями первенца 1 августа 2021 года. Тогда Муж Влады Седан не смог присутствовать на родах, а по видеосвязи созерцал появление на свет дочери, которую назвали Евой.

Ева Зинченко instagram.com/v.lada_sedan

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