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MamaRika и Влада Седан впервые стали мамами: первые фото после родов

Звездные мамочки опубликовали первые снимки после родов.
MamaRika и Влада Седан впервые стали мамами: первые фото после родов
MamaRika и Влада Седан впервые стали мамами: первые фото после родов
instagram

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В воскресенье, 1 августа 2021 года, родился ребенок в украинской журналистки Влады Седан и полузащитника национальной сборной «Манчестер Сити» Александра Зинченко. Для звездных родителей это долгожданный ребенок. Так, как отец малышки не смог присутствовать на родах, он был на видеосвязи, чтобы быть свидетелем появления на свет дочери.

Влада на своей странице в Инстаграм опубликовала  совместное фото с дочкой, которое подписала датой ее рождения: «01.08.2021».

Влада Седан после родов
Влада Седан после родов
instagram.com/zinchenko_96

Еще у одной пары родился долгожданный первенец. Известная украинская певица MamaRika и комик Сергей Середа стали родителями сына, 2 августа 2021 года.

MamaRika после родов
MamaRika после родов
instagram.com/mamarika_official

Супруги заранее прибыли в роддом и ожидали родов. На своих страницах в Инстаграм они опубликовали фото после родов, которые подписали так:

«Теперь мы официально самые счастливые!» - подписала кадр певица;

«Спасибо mamarika за сына», - написал Середа.

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Теги: Влада Седан, материнство звезд, Сергей Середа, MamaRika, роды звезд, материнство звезд
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Источник: Ivona

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