Минус 20 кг без диет и спорта: Анастасия Приходько поделилась секретом похудения
Известная украинская певица Анастасия Приходько сильно похудела после родов третьего ребенка, во время беременности с которым набрала 20 кг. Артистка рассказала, что не мучала себя диетами и тренировками.
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Причиной ее похудения стала вареная и приготовленная на пару пища, которую она есть уже четыре месяца. Также Анастасия не употребляет еду перед сном и во время стресса, а питается строго по графику.
«Никаких особых диет не придерживалась. Это все «диета» для грудного вскармливания. И как результат – килограммы исчезают сами по себе», – рассказала Анастасия Приходько.
Она не скрывает, что устала от расписанного по часам рациона, ведь четвертый месяц «питается по табличкам». Однако певица рада тому, что строгий рацион позволяет ей не заниматься спортом.
«Мне только этого не хватает! Спортом я не занимаюсь! Это немного не мое», – заявила Приходько.
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