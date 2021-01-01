Умерла звезда сериала «Моя прекрасная няня»

Актрисе было 81 год.

Известная российская актриса и звезда сериалов таких, как «Папины дочки» и «Моя прекрасная няня», а также фильма «Москва слезам не верит» Татьяна Жукова-Киртбая ушла из жизни в понедельник, 9 августа 2021 года. О причинах смерти пока неизвестно.

Читай также: Пытаются украсть песни сына: мать Скрябина обвинила украинский лейбл

81-летняя артистка, которая сыграла более 100 ролей, продолжала сниматься вплоть до своей смерти.

С 1992 года она работала в Содружестве театра Таганки. Именно на их сайте появилась информация о смерти знаменитости.

Татьяна Жукова-Киртбая еще в юности решила стать актрисой. Когда она училась в школе, то посещала студию театрального режиссера Сергея Штейна, а когда ей стукнуло 23 года, стала выпускницей ГИТИСа. После чего, молодая актриса присоединилась к труппе театра «Красный Факел», а в 1966 году стала актрисой Театра на Таганке. Свой талант Татьяна посвятила не только театру, она активно снималась в фильмах и сериалах.

Вам будет интересно почитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.