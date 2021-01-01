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Умерла звезда сериала «Моя прекрасная няня»

Актрисе было 81 год.
Умерла звезда сериала «Моя прекрасная няня»
Умерла звезда сериала «Моя прекрасная няня»
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Известная российская актриса и звезда сериалов таких, как «Папины дочки» и «Моя прекрасная няня», а также фильма «Москва слезам не верит» Татьяна Жукова-Киртбая ушла из жизни в понедельник, 9 августа 2021 года. О причинах смерти пока неизвестно.

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81-летняя артистка, которая сыграла более 100 ролей, продолжала сниматься вплоть до своей смерти.

С 1992 года она работала в Содружестве театра Таганки. Именно на их сайте появилась информация о смерти знаменитости.

Татьяна Жукова-Киртбая еще в юности решила стать актрисой. Когда она училась в школе, то посещала студию театрального режиссера Сергея Штейна, а когда ей стукнуло 23 года, стала выпускницей ГИТИСа. После чего, молодая актриса присоединилась к труппе театра «Красный Факел», а в 1966 году стала актрисой Театра на Таганке. Свой талант Татьяна посвятила не только театру, она активно снималась в фильмах и сериалах.

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Теги: Татьяна Жукова-Киртбая, смерть звезд
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Источник: Ivona
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