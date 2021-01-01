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Названы самые высокооплачиваемые звезды Instagram

Спецтема: Звёздные подборки
Узнайте, сколько зарабатывают звезды в своих социальных сетях.
Названы самые высокооплачиваемые звезды Instagram
Названы самые высокооплачиваемые звезды Instagram
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Каждый год компания «Hopper HQ» подводит итоги и определяет знаменитостей, которые больше всех зарабатывают на своих аккаунтах в Instagram. В рейтинге самых богатых Instagram-блогеров 2021 года футболист Криштиану Роналду стал лидером списка.

Предлагаем ознакомиться со списком звезд, которые зарабатывают крупные сумы на своих социальных сетях:

Криштиану Роналду (242 миллиона подписчиков) – 1,6 миллиона долларов;

Дуэйн Джонсон (240 миллионов подписчиков) – 1,5 миллиона долларов;

Ариана Гранде (240 миллионов подписчиков) – 1,5 миллиона долларов;

Кайли Дженнер (237 миллионов подписчиков) – 1,4 миллиона долларов;

Селена Гомес (233 миллиона подписчиков) – 1,4 миллиона долларов;

Ким Кардашян (225 миллионов подписчиков) – 1,4 миллиона долларов;

Лионель Месси (215 миллионов долларов) – 1,1 миллиона долларов;

Бейонсе (182 миллиона подписчиков) – 1,1 миллиона долларов;

Джастин Бибер (176 миллионов подписчиков) – 1,1 миллиона долларов;

Кендалл Дженнер (167 миллионов подписчиков) – 1 миллион долларов.

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Теги: доходы звезд, популярность звезд, Криштиану Роналду, Дуэйн Джонсон, Ариана Гранде, Кайли Дженнер
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Источник: Ivona

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