Названы самые высокооплачиваемые звезды Instagram
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Каждый год компания «Hopper HQ» подводит итоги и определяет знаменитостей, которые больше всех зарабатывают на своих аккаунтах в Instagram. В рейтинге самых богатых Instagram-блогеров 2021 года футболист Криштиану Роналду стал лидером списка.
Предлагаем ознакомиться со списком звезд, которые зарабатывают крупные сумы на своих социальных сетях:
Криштиану Роналду (242 миллиона подписчиков) – 1,6 миллиона долларов;
Дуэйн Джонсон (240 миллионов подписчиков) – 1,5 миллиона долларов;
Ариана Гранде (240 миллионов подписчиков) – 1,5 миллиона долларов;
Кайли Дженнер (237 миллионов подписчиков) – 1,4 миллиона долларов;
Селена Гомес (233 миллиона подписчиков) – 1,4 миллиона долларов;
Ким Кардашян (225 миллионов подписчиков) – 1,4 миллиона долларов;
Лионель Месси (215 миллионов долларов) – 1,1 миллиона долларов;
Бейонсе (182 миллиона подписчиков) – 1,1 миллиона долларов;
Джастин Бибер (176 миллионов подписчиков) – 1,1 миллиона долларов;
Кендалл Дженнер (167 миллионов подписчиков) – 1 миллион долларов.
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