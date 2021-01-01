Дженнифер Энистон отказалась общаться с невакцинированными друзьями

Актриса рассорилась с друзьями, которые не делали прививку от коронавируса.

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Голливудская актриса Дженнифер Энистон призналась, что больше не общается с друзьями, которые отказываются делать прививки от коронавируса. По ее словам, она не хочет никого переубеждать, тратя свое время.

Также актриса добавила, что не дорожит людьми, которые «не прислушиваются к научным фактам», и просто вычеркивает их из жизни.

“Отказ от прививки основан только на пропаганде и страхе. Люди, которые прислушиваются к мифам, - это настоящий позор“, - заявила она.

Актриса была весьма категорична и завершила свой спич словами о том, что люди имеют право на личный выбор, но зачастую их мнение не имеет под собой никаких оснований. По мнению Энистон, ее коллеги обязаны делать прививки и сообщать об этом своей аудитории.

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