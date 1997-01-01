Минус 20 кг: Алена Мозговая поделилась секретами похудения
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Украинский продюсер Алена Мозговая призналась, что сбросила 20 килограммов. На своей странице в Facebook Алена опубликовала фото в джинсах, которые ей велики.
Она рассказала, что похудеть ей удалось благодаря правильному питанию и минимальной нагрузке дома. Также Мозговая отметила, что не ходила в тренажерный зал.
«-20! Это был непростой, интересный путь. И он не закончился, самосовершенствование никогда не заканчивается, особенно, если оно комплексное и глубокое. Единственная проблема… гардероб, но пусть это будет моя единственная жизненная проблема», - подписала фото Алена.
Отметим, что ранее женщина весила 86 килограммов, а о начале своего похудения публично сообщила в январе 2021 года. Тогда она ставила цель сбросить 15 килограммов.
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