Никита Добрынин поделился секретами счастливого брака

Ведущий объяснил, что нужно делать в браке, чтобы сделать его счастливым.

Известный украинский телеведущий и участник реалити-шоу «Холостяк» Никита Добрынин поделился собственным опытом семейной жизни. На своей странице в Инстаграм мужчина опубликовал пост, в котором развенчал популярные мифы о браке. По его словам, от брака люди часто ждут голливудской беззаботной любви, но при этом не готовы работать с возникшими трудностями и вопросами.

«Брак— это всегда проверка для двоих людей, так что ты должен быть свободен от мифов, которые витают вокруг женитьбы», - написал Добрынин.

Мифы о браке, которые развеял Никита Добрынин:

Хороший брак начинается с определения того, кто всегда будет прав.

Такая позиция не принесет пользы ни одной, ни другой стороне, ведь как не бывает дыма без огня, так и конфликт вспыхивает по вине обоих партнеров. Так что не думай, что ты прав по умолчанию.

В браке вы будете сближаться без всяких усилий.

Хороший брак— это продукт постоянной работы партнеров над собой: устранение собственных недостатков, шероховатостей, которые способны навредить отношениям. Подобно телу в спорте, которое требует постоянных тренировок, брак требует постоянного взаимодействия партнеров.

В браке партнеры забрасывают свои хобби и увлечения.

Мы с Дашей уважаем интересы друг друга. Это просто необходимо. Не нужно перекраивать или уничтожать личность, в которую ты влюбился.

В брак вступают для удовлетворения своих конкретных целей.

Не раз могли слышать, что вступая в брак, в первую очередь должен ориентироваться на свои потребности, но правильный ли это подход? Вот надоело тебе стирать вещи, а гладить ты ненавидишь и поэтому решил жениться. Ну а что, жена и приготовит, и постирает, еще и сексом заняться можно— вот оно, мышление, которое погубит твою жизнь.

Также Никита Добрынин отметил, что выбирая девушку, которая станет супругой, важно обращать внимание не только на ее хозяйственность. Также важно ее любить, ведь без чувств жена станет для мужа бездушной служанкой, которая вряд ли чем-то сможет заинтересовать.

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