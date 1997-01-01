Внучка Лукашенко вышла замуж за одногруппника: фото

Президент Белоруссии выдал замуж самую старшую внучку.

На выходных в Белоруссии прошла свадьбы старшей внучки президента Александра Лукашенко. Политик лично приехал поздравить молодоженов Викторию и ее мужа 23-летнего Дмитрия Дятлова из Полоцка. Известно, что парень окончил БГУ по специальности «Международные отношения».

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Также известно, что муж Виктории раньше увлекался футболом, в университете был на платном обучении и учился со внучкой Лукашенко на одном факультете.

Отец Дмитрия работает директором полоцкого предприятия «Техполин», занимающегося производством ремонтных хомутов для труб.

Отметим, что Лукашенко имеет троих сыновей: Виктора (1975), Дмитрия (1980) и Николая (2004). Также у него есть семь внуков: четверо от старшего сына: Виктория (1998), Александр (2004), Валерия (2009) и Ярослав (2013), трое от среднего сына: Анастасия (2003), Дарья (2004) и Александра.

Президент Белоруссии выдал замуж самую старшую внучку telegram

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