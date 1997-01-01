Известный актер женился после 20-летнего романа

Звезда сериала «Секс в большом городе» связал себя узами брака в 60 лет.

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Известный американский актер и звезда культового сериала «Секс в большом городе» Джон Корбетт женился на своей девушке спустя 20 лет отношений.

Актриса Бо Дерек вышла замуж за коллегу еще на Рождество, однако объявить общественности они решили только сейчас. Корбетт объявил о браке на шоу The Talk своему соведущему Джерри О'Коннеллу.

«Я разговаривал с Джерри около двух часов на днях. И мне сложно было поверить в то, что я забыл ему рассказать о своей женитьбе восемь месяцев назад. Мы с Бо поженились», – сказал актер, показывая обручальное кольцо на пальце.

Джон Корбетт женился скриншот из видео

Отметим, что о торжественном событии супруги молчали, потому что привыкли вести тайный образ жизни. Поэтому они приняли решение известить только близких и родственников.

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