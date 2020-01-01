Алисия Викандер и Майкл Фассбендер стали родителями первенца

Звезды «Света в океане» засветили новорожденного ребенка.

Известна супружеская пара актеров Алисии Викандер и Майкла Фассбендрера стали родителями в первый раз. Супруги всячески скрывают личную жизнь, а также беременность, роды и самого ребенка. Поэтому информацию о рождении ребенка журналисты узнали не от звезд.

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Муж Алисии засветил перед папарацци новорождённого ребенка, когда пришел на съемки фильма, над которым работает его жена.

Совместные снимки с малышом появились еще 3 августа 2021 года. На них актер держит на руках малыша, которому предположительно 4-6 месяцев. Также в объектив камеры попала и сама актриса, которая была одета в белый халат.

Отметим, что о беременности Алисии Викандер поклонники узнали еще в январе текущего года. Тогда она прятала округлый живот под просторной одеждой.

Звездные супруги с ребенком The Daily Mail

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