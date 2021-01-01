Памела Андерсон продала дом за $11,8 млн: как выглядит особняк
Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон продала двухэтажный дом в Малибу за 11,8 миллиона долларов. Продажа дома могла побить рекорд, поскольку цена в 11800000 долларов означает, что за один квадратный фут было заплачено более 4000 долларов.
Отметим, что знаменитость жила в экологичном доме площадью 2700 квадратных футов с четырьмя спальнями. Особняк расположен в районе, где живут многие знаменитости.
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Звезда выставила недвижимость на продажу за 14,9 миллиона долларов, но получить за нее такие деньги не смогла, поэтому сделал скидку почти в три миллиона долларов.
Новыми владельцами дома стали дизайнеры интерьеров Лорен и Кейт Кресей, которые планируют переделать особняк.
Отметим, что на первом этаже дома расположены столовая, кухня с каменными столешницами и гостиная с камином и поворотными дверями. В главной спальне есть камин и балкон, в доме также есть гардеробная и сауна.
На участке площадью 0,15 акра есть бассейн и джакузи из литого бетона, напротив которого находится гостевой дом с одной спальней, двумя ванными комнатами и винтовой лестницей, которая спускается в крытый внутренний дворик, где есть место для костра. Также возле дома есть гараж на два автомобиля.
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