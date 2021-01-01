Пытаются украсть песни сына: мать Скрябина обвинила украинский лейбл

Ольга Кузьменко записала видеообращение.

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Ольга Кузьменко записала видео, в котором заявила о неправомерных действиях украинского лейбла «Moon Records» и его владельца Андрея Пасичника, которые пытается присвоить права на песни ее сына.

Отметим, что Кузьма Скрябин погиб в ДТП семь лет назад. Все это время его песни продолжают звучать. На YouTube-канале Кузьмы начали появляться жалобы о нарушении авторских прав.

«На YouTube-канале, который был создан моим сыном еще при жизни, Moon Records отправил 38 жалоб о нарушении авторских прав на различные видео – по тем, которые были недавно размещены, так и на те, что были опубликованы ранее еще самим Андреем. В большинстве – это клипы на оригинальные песни», – рассказала мама артиста.

Она уточнила, что из-за жалоб канал может быть заблокирован без права его восстановления.

В своем видео мама певца обвинила владельца лейбла Moon Records Андрея Пасичника в сокрытии информации о начислениях по авторским и смежным правам, из-за чего сейчас открыто уголовное производство.

Кроме этого, мама певца обратилась к бывшим участникам группы «Скрябин», которые дали лицензию Андрею Пасичнику на якобы принадлежащие им права на песни. Она спросила их, почему через 23 года после прекращения участия в группе и на седьмой годовщине смерти Андрея они претендуют на авторство песен.

Владелец «Moon Records» опровергает слова Ольги Кузьменко. В одном из комментариев Андрей Пасичник рассказал, что за два месяца до предполагаемого удаления музыки компания проинформировала о вероятных проблемах директор ТОВ «Кузьма Скрябін». Владелец лейбла уверяет, что все не так просто, как кажется.

Комментарий Андрей Пасичника Скриншот

Комментарий Андрей Пасичника Скриншот

Комментарий Андрей Пасичника Скриншот

Комментарий Андрей Пасичника Скриншот

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