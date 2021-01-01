Пытаются украсть песни сына: мать Скрябина обвинила украинский лейбл
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Ольга Кузьменко записала видео, в котором заявила о неправомерных действиях украинского лейбла «Moon Records» и его владельца Андрея Пасичника, которые пытается присвоить права на песни ее сына.
Отметим, что Кузьма Скрябин погиб в ДТП семь лет назад. Все это время его песни продолжают звучать. На YouTube-канале Кузьмы начали появляться жалобы о нарушении авторских прав.
«На YouTube-канале, который был создан моим сыном еще при жизни, Moon Records отправил 38 жалоб о нарушении авторских прав на различные видео – по тем, которые были недавно размещены, так и на те, что были опубликованы ранее еще самим Андреем. В большинстве – это клипы на оригинальные песни», – рассказала мама артиста.
Она уточнила, что из-за жалоб канал может быть заблокирован без права его восстановления.
В своем видео мама певца обвинила владельца лейбла Moon Records Андрея Пасичника в сокрытии информации о начислениях по авторским и смежным правам, из-за чего сейчас открыто уголовное производство.
Кроме этого, мама певца обратилась к бывшим участникам группы «Скрябин», которые дали лицензию Андрею Пасичнику на якобы принадлежащие им права на песни. Она спросила их, почему через 23 года после прекращения участия в группе и на седьмой годовщине смерти Андрея они претендуют на авторство песен.
Владелец «Moon Records» опровергает слова Ольги Кузьменко. В одном из комментариев Андрей Пасичник рассказал, что за два месяца до предполагаемого удаления музыки компания проинформировала о вероятных проблемах директор ТОВ «Кузьма Скрябін». Владелец лейбла уверяет, что все не так просто, как кажется.
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