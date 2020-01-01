В знак вечной любви: ТОП-5 звезд, которые сделали парные татуировки

Узнайте, кто из звезд набил парные тату.

Многие знаменитые пары, в знак того, что их отношения продлятся всю жизнь, а их любовь никогда не закончится, решаются на смелые поступки и делают совместную татуировку. Ivona предлагает вспомнить, кто из знаменитостей делал парные тату.

Ксения Мишина и Александр Эллерт

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Героиня и победитель шоу «Холостячка» Ксения Мишина и Александр Эллерт набили парные тату в виде крошечных сердец разных цветов. У актрисы – красное, а у юмориста – зеленое сердце, а размещены рисунки на ногах.

Никита Добрынин и Даша Квиткова

Еще одни герои шоу о поиске второй половинки «Холостяк» Никита Добрынин и Даша Квиткова увековечили свою любовь минималистическими татуировками на указательных пальцах с текстом «LOVE» (любовь). Никита набил себе первые две буквы, а Даша следующие две, только чернилами другого цвета.

Тату Никиты Добрынина и Даши Квитковой instagram.com/kvittkova

Бейонсе и Джей Зи

После того как Бейонсе и Джей Зи поженились, они оба набили на безымянных пальцах римскую цифру IV, которая для них имеет особое значение. С эти числом у супругов связанные дни рождения, дата свадьбы и название альбомов.

Джастин Бибер и Хейли Болдуин

Молодая супружеская пара Джастин Бибер и Хейли Болдуин тоже сделали парные татуировки в виде фраз. У певца текст набитый на шее, а модель свою скрывает и не показывает публике.

Татуировка Джастина Бибера instagram.com/justinbieber

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт

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Миллионерша и участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Кайли Дженнер и известный репер Трэвис Скотт не скрывали места совместного тату, а наоборот, влюбленные охотно поделились в своих социальных сетях парными татуировками в виде бабочек, которые расположены на ногах. А после рождения общего ребенка пара набила у себя на руках одинаковые тату с ее именем.

Парные тату Кайли Дженнер и Трэвиса Скотта instagram.com/kyliejenner

Автор: Леся Сайко

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