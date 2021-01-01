Украинский шоумен рассказал о первом сексе с Ириной Билык
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Известный украинский хореограф и шоумен Дмитрий Коляденко рассказал об интимных отношениях с певицей Ириной Билык. По его словам, к первому сексу пара отнеслась очень серьезно. Ради здоровья певицы Дмитрий прошел медицинскую проверку.
«Мы решили, что когда у нас любовь, можно подождать и проверить. И меня ее личный водитель отвез в медицинский центр, где я сдал анализы. Мало того, мы ждали результатов 2 недели. Представляете, насколько все серьезно!».
«Мы терпели и ничего страшного. И ради любви я готов на все. Я просто не люблю презервативы, поэтому берегу себя и партнершу. Я люблю, чтобы было с любовью и без всякой химии. Но для этого нужно сдавать анализы и ждать результатов», – – рассказал Коляденко.
Отметим, что Дмитрий и Ирина прожили в гражданском браке почти три года. А сейчас экс-возлюбленные поддерживают дружеские отношения.
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