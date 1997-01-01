Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Звезда «Баффи» родила сына и назвала его необычным именем

Актриса стала мамой во второй раз.
Звезда «Баффи» родила сына и назвала его необычным именем
Звезда «Баффи» родила сына и назвала его необычным именем
instagram.com/elizadushku

Читай также: Новый скандал: сына Елизаветы II обвинили в изнасиловании

Известная американская актриса и звезда сериала «Баффи - истребительница вампиров» и фильмов «Правдивая ложь», «Поворот не туда» Элиза Душку родила второго ребенка. На своей странице в Инстаграм знаменитость выложила фото, под которым сообщила, что стала мамой второго сына, которого назвала необычным именем.

«Родился наш прекрасный сын Бодан, эта неделя была настоящим приключением. Чувствую благодарность и радость. Эти мальчики подарили жизни новые горизонты», - отметила актриса.

К слову, о второй беременности 40-летней Элизы стало известно еще в феврале текущего года. Тогда звезда опубликовала в своих социальных сетях сторис, на котором продемонстрировала беременный живот.

Отметим, что Элиза Душку и предприниматель Питер Паланджян поженились в августе 2018 года. У пары уже есть общий ребенок – полугодовалый сын Филипп.

Вам будет интересно почитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Элиза Душку, роды звезд, дети звезд, имена детей звезд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona

Статьи по теме

Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь