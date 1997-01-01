Звезда «Баффи» родила сына и назвала его необычным именем

Актриса стала мамой во второй раз.

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Известная американская актриса и звезда сериала «Баффи - истребительница вампиров» и фильмов «Правдивая ложь», «Поворот не туда» Элиза Душку родила второго ребенка. На своей странице в Инстаграм знаменитость выложила фото, под которым сообщила, что стала мамой второго сына, которого назвала необычным именем.

«Родился наш прекрасный сын Бодан, эта неделя была настоящим приключением. Чувствую благодарность и радость. Эти мальчики подарили жизни новые горизонты», - отметила актриса.

К слову, о второй беременности 40-летней Элизы стало известно еще в феврале текущего года. Тогда звезда опубликовала в своих социальных сетях сторис, на котором продемонстрировала беременный живот.

Отметим, что Элиза Душку и предприниматель Питер Паланджян поженились в августе 2018 года. У пары уже есть общий ребенок – полугодовалый сын Филипп.

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