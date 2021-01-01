Экс-жена Эминема попыталась себя убить

Женщина пыталась совершить вторую попытку суицида.

Бывшая жена известного американского рэпера Эминема и мать их единственного совместного ребенка – дочери Хэйли Джейд Скотт, Кимберли Энн Скотт пыталась себя убить, и уже не в первый раз.

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О намерениях совершить самоубийство стало известно в конце июля текущего года. Тогда в полицию позвонил неизвестный человек и предупредил о суицидальном поведении Кимберли.

На место вызова приехали медики и обнаружили, что бывшая супруга Эминема порезала себе ногу и сидела в луже крови. Она вела себя агрессивно и не подпускала к себе медперсонал. Сотрудникам полиции пришлось удерживать ее силой, пока врач обрабатывал рану.

Также стоит отметить, что экс-супругу артиста госпитализировали в больницу, где она прошла медицинское и психологическое обследование, после чего, вернулась домой.

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