В Сети показали дом, в котором живет Илон Маск

Илон Маск поселился в помещении за $50 тысяч.

Известный бизнесмен, миллиардер и основатель компаний SpaceX, PayPal, Neuralink и The Boring Company Илон Маск живет в передвижном доме площадью 35 м².

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Один из самых богатых людей мира арендовал дом в общине Бока-Чика, где расположен космодром компании SpaceX. Строительство компактного дома оценивается в $50 тысяч. Также стоит отметить, что жилище бизнесмена находится буквально рядом с его работой, где он может любоваться видами на космические корабли.

Из преимуществ такого дома это то, что он легко перевозится на новое место. Он легко складывается в куб и затем распаковывается за несколько часов.

К слову, в таких апартаментах нет ничего лишнего, лишь самое необходимое. В доме есть спальня, ванная комната, гостиная и кухня.

Дом Илона Маска boxabl.com

Дом Илона Маска площадью 35 м² boxabl.com

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