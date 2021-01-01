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Холли Берри сломала два ребра на съемочной площадке

Актриса получила серьезную травму во время съемок нового фильма Netflix.
Холли Берри сломала два ребра на съемочной площадке
Холли Берри сломала два ребра на съемочной площадке
instagram.com/halleberry

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Известная американская актриса и звезда фильмов таких, как «Люди Икс», «Готика», «Облачный атлас» и «Тревожный вызов» Холли Берри получила серьезную травму во время съемок нового фильма «В синяках», премьера которого состоится 24 ноября. В ленте артистка дебютировала как режиссер и сыграла главную роль — бойца ММА Джеки Джастис.

В первый день съемок 54-летняя знаменитость сломала два ребра, но продолжила работу несмотря на травмы.

Отметим, что во время съемок фильма «Джон Уик 3: Парабеллум» актриса также получила идентичные травмы – перелом ребра. Тогда съемки свернули на несколько месяцев.

«Я сказала об этом режиссеру, он сказал страховой. Нам пришлось закрыться на несколько месяцев, и это стало большим испытанием. Это был независимый фильм, у нас не было большого бюджета», — рассказала актриса.

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Теги: Холли Берри, травмы звезд, травмы на съемках
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Источник: Ivona

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