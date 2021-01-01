Холли Берри сломала два ребра на съемочной площадке
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Известная американская актриса и звезда фильмов таких, как «Люди Икс», «Готика», «Облачный атлас» и «Тревожный вызов» Холли Берри получила серьезную травму во время съемок нового фильма «В синяках», премьера которого состоится 24 ноября. В ленте артистка дебютировала как режиссер и сыграла главную роль — бойца ММА Джеки Джастис.
В первый день съемок 54-летняя знаменитость сломала два ребра, но продолжила работу несмотря на травмы.
Отметим, что во время съемок фильма «Джон Уик 3: Парабеллум» актриса также получила идентичные травмы – перелом ребра. Тогда съемки свернули на несколько месяцев.
«Я сказала об этом режиссеру, он сказал страховой. Нам пришлось закрыться на несколько месяцев, и это стало большим испытанием. Это был независимый фильм, у нас не было большого бюджета», — рассказала актриса.
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