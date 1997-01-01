Джонни Депп попал в "черный список" Голливуда

Скандальный развод с Эмбер Герд стоил актеру карьеры.

После скандального развода с экс-женой Эмбер Герд, которая обвиняла его домашнем насилии, Джонни Депп пожаловался на Голливуд, который его бойкотирует по «ложному» обвинению.

Фильм «Минамата» с его участием все еще не вышел в прокат в США из-за бойкота Голливуда. В этой ленте Депп сыграл роль Уильяма Юджина Смита - американского фотожурналиста, который помог разоблачить трагические последствия отравления ртутью жителей города Минамата в Японии.

Премьера картины состоялась еще 21 февраля 2020 на Берлинском международном кинофестивале. Через год режиссер Эндрю Левитас отправил MGM письмо, в котором утверждал, что студия решила «заморозить» фильм из-за скандала вокруг Деппа.

Сам актер заявил, что этот фильм снят с уважением к трагедии Минаматы. По его словам, отмена проката ленты в США является неуважением к тем, кто пережил эту трагедию.

«А все почему? Через мой бойкот в Голливуде? Одним человеком, одного актера в неприятной и запутанной ситуации? Но я двигаюсь в нужном направлении, чтобы все прояснить», - заявил Депп.

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