Новый скандал: Боба Дилана обвинили в изнасиловании 12-летнего ребенка

На музыканта подали в суд.

Легендарный американский певец Боб Дилан попал в сексуальный скандал. Музыканта обвиняют в сексуальном насилии над 12-летней девочкой.

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На него подала в Верховный суд Манхэттена 68-летняя женщина, которая утверждает, что Боб Дилан в 1965 году в отеле Chelsea подверг ее физическому и сексуальному насилию. Также она добавила, что артист давал ей алкоголь и наркотические вещества.

По ее словам, сексуальное насилие происходило несколько раз и оставило ее эмоционально травмированной по сей день. Женщина обвиняет звезду в нападении, избиении, незаконном лишении свободы и причинении эмоциональных страданий.

Истица намеривается добиться рассмотрения дела в суде присяжных и возмещения ей морального ущерба.

Представитель музыканта утверждает, что обвинение не соответствует действительности и будет оспариваться в суде.

Также стоит отметить, что иск был подан в рамках Закона Нью-Йорка о детях-жертвах сексуального насилия. Он позволяет людям, столкнувшимся с сексуальным насилием в детстве, подавать иски против своих насильников независимо от срока давности преступления.

25-летний Боб Дилан Getty Images

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