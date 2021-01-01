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Бритни Спирс даст интервью Опре Уинфри

Певица хочет рассказать об опеке отца.
Бритни Спирс даст интервью Опре Уинфри
Бритни Спирс даст интервью Опре Уинфри
instagram.com/britneyspears

Известная американская певица Бритни Спирс после победы над своим отцом в деле об опекунстве, хочет дать откровенное интервью Опре Уинфри. Знаменитость планирует рассказать об опеке отца и его жестокости.

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Также стало известно, что в связи с такой новостью к певице стали поступать предложения дать интервью для других СМИ, но Бритни захотела поговорить именно с Опрой.

Официально нет никаких заявлений, ни со стороны певицы, ни телеведущей о возможном интервью. Поэтому пока неизвестно, как все сложится.

Стоит отметить, что пока исполнительница официально находится под опекой своего отца, она не может давать интервью без его разрешения.

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Теги: Бритни Спирс, интервью звезд, скандалы звезд
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Источник: Ivona

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