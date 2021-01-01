Захват власти террористами "Талибана" встревожил многих знаменитостей.

Мир не будет прежним: как отреагировали знаменитости на события в Афганистане Getty Images

В Афганистане происходят ужасные вещи, «талибы» захватили Кабул, президент сбежал из страны, все банки, торговые центры и другие учреждения закрыты, а по городу патрулируют блок-посты с «талибами». Множество жителей до сих пор сидят в аэропорту и ждут спасения, есть и те, которые от страха цепляются за части самолета в надежде спастись, но при этом погибают, падая с высоты.

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Некоторые знаменитости из Афганистана, Пакистана и других стран обеспокоены сложившейся ситуацией в Кабуле, они оставили в своих социальных сетях публикации, в которых прокомментировали захват Афганистана.

Малала Юсуфзай

В 2021 году пакистанская правозащитница стала жертвой боевиков, которые хотели ее убить из-за желания иметь доступ к образованию. После ранения ее вывезли в Великобританию. Там она стала самой молодой лауреаткой Нобелевской премии мира.

«Мы в полном шоке наблюдаем, как Талибан берет под свой контроль Афганистан. Я очень переживаю за женщин, меньшинств и защитников по правам людей. Глобальные, региональные и местные государства должны призвать к немедленному прекращению огня, оказать срочную гуманитарную помощь и защитить беженцев и гражданских лиц», – написала Малала в твиттере.

Малала Юсуфзай Getty Images

Зара Пирзада

Пакистанская модель Зара Пирзада прокомментировала ужас, который переживает народ Афганистана. Также она написала, что тех людей ждет там только смерть и жестокость.

«Покинутый народ отчаянно пытается убежать в какое-то безопасное место. Они знают, что их в Афганистане ждет теперь лишь смерть и жестокость», – написала Зара.

Зара Пирзада instagram.com/zarapeerzada

Асефа Бхутто Зардари

Общественная деятельница и дочь политика Асеф написала в своих соцсетях, что «Мир подвел мужчин, женщин и детей Афганистана».

«С ужасом наблюдаю за событиями в Афганистане. Пусть всех помилует Господь», – написала она.

Асефа Бхутто Зардари Getty Images

Сарват Гилани

Пакистанская модель и актриса Сарват Гилани призвала всех людей молиться за спасение афганских детей и женщин, распространив сообщение по делам иммигрантов Фархат Попаль.

«Сегодня темный день для всего Афганистана. «Талибан» смог дойти до Кабула. Пожалуйста, помолитесь за всех детей и женщин Афганистана», – написала звезда.

Сарват Гилани instagram.com/sarwatg

Сабах Бано Малик

Писательница и комедийная звезда Сабах опубликовала ряд сообщений в Инстграм для информирования подписчиков о ситуации в Афганистане.

«Если вы поддерживали Палестину, вы должны поддержать Джамму и Кашмир штат на севере Индии. Вы должны поддержать и Афганистан. Свободная Палестина. Свободный Джамму и Кашмир. Свободный Афганистан. Они оккупированы, несмотря на свою волю. Они оккупированы людьми, которые игнорируют их достоинство, и кто принимает решения за них. А также, кто отнимает у них главные человеческие права. Невероятно болит», – написала женщина.

Сабах Бано Малик instagram.com/sabahbanomalik

Риа Чакраборти

Индийская актриса Риа Чакраборти тоже выразила сожаление по поводу положения женщин в Афганистане.

«В то время, как женщины во всем мире борются за равенство в оплате труда, женщин в Афганистане продают – они стали разменной монетой. Убита горем, когда вижу положение дел у женщин и меньшинств в Афганистане. Призываем мировых лидеров противостоять этому! Женщины тоже люди», – написала актриса.

Риа Чакраборти instagram.com/rhea_chakraborty

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