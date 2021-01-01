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MamaRika призналась, сколько она заплатила за роды

Певица назвала суму, которую заплатила за роды в частной клинике.
MamaRika рассказала, сколько она заплатила за роды
MamaRika рассказала, сколько она заплатила за роды
instagram.com/mamarika_official

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Известная украинская певица Анастасия Кочетова, которая выступает под псевдонимом MamaRika, рассказала, что рожала первенца в частной клинике. Также она рассекретила стоимость своих родов.

На своей странице в Инстаграм исполнительница призналась, что оплатила пакет услуг «комфорт». Также в частном роддоме им выделили платную палату «стандарт+».

«Вы у меня часто спрашиваете, сколько мы с мужем заплатили за роды. У нас был пакет услуг «комфорт», а палата – «стандарт +». Нам было очень комфортно, уютно и круто «, — сообщила молодая мамочка.  

К слову, стоимость такой программы родов на сайте клиники, в которой рожала MamaRika составляет 43 300 грн.

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Теги: MamaRika, роды звезд, цена
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Источник: Ivona

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