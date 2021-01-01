ТОП-5 звезд, которые до чертиков боятся змей

Узнайте, кто из знаменитостей боится змей.

У каждого человека однозначно есть хотя бы один страх. Некоторые люди боятся воды, кто-то высоты, а наши герои подборки до чертиков боятся змей. Ivona представляет пятерку знаменитостей, которые боятся змей и других рептилий.

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Олег Кензов

Украинский певец Олег Кензов поделился своим страхом. Знаменитость рассказал, что очень боится змей и других ползучих животных. По его словам, когда он видит змею, то становится неподвижным. Страх берет над ним верх.

«Даже когда понимаю, что это просто уж с желтыми «ушками», все равно стою на месте и не могу пошевелиться. Когда едем на гастроли, а заправок рядом нет, приходится идти по нужде в поле. Всегда боюсь, что сейчас как выскочит змея, как ужалит в ногу», - признался артист.

Джастин Тимберлейк

Известный американский поп-музыкант и актер Джастин Тимберлейк безумно боится змей, а также акул, пауков, потери голоса и бросаемых на сцену мягких игрушек.

Антонио Бандерас

Известный испанский актер Антонио Бандерас при виде змеи приходит в ужас.

«Я родился в Испании, и все свое детство провел среди холмов и полей. Когда мне было шесть лет, меня укусила змея, и с тех пор я их видеть не могу, даже на телеэкране», - сказал он.

Мэтт Дэймон

Американский актер и сценарист Мэтт Дэймон однажды признался, что боится змей. После чего, он снялся в фильме «Мы купили зоопарк», где актеру пришлось контактировать с рептилиями. Знаменитость был в ужасе, ведь рассчитывал, что животных дорисуют на компьютере. Сьемки прошли успешно, но побороть свой страх Дэймон так и не смог.

Сальма Хайек

Известная мексиканская актриса Сальма Хайек призналась, что она страдает герпетофобией (боязнью змей). Не смотря на то, что знаменитость снималась в фильме Квентина Тарантино, где получила роль стриптизерши со змеями, в реальной жизни она ужасно их боится. Актрисе пришлось преодолевать ступор и тошноту, когда ей давали в руки питона.

Автор: Леся Сайко

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