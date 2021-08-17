Музыка Независимости: 6 самых интересных украинских проектов

Современная украинская музыка радует слушателей оригинальными текстами, новым исполнением старого прочтения и прекрасными аранжировками. Собрали для вас самых интересных исполнителей, по мнению редакции.

На первом месте, конечно же, аутентичный проект от Центра современного искусства ДАХ: «ДахаБраха». Группа играет в стиле «этно-хаос», который связан с этнической музыкой разных народов.

В этом году английский футболист Девид Бекхэм опубликовал рекламный ролик собственного бренда, где саундтреком звучала композиция Sho Z-Pod Duba группы «ДахаБраха»

Второе место занимает киевский исполнитель Макс Рубан и его проект «МАЛО»

Макс пишет песни с 10 класса, а его творчество отличается удивительной нежностью и атмосферой.

При этом автор более 10 лет писал тексты в ящик, и большая радость для всех любителей хорошей музыки, что «МАЛО» начал их петь и уже выпустил несколько альбомов.

Третье место занимает украинская группа «Регуляторы», которая была создана в Киеве в 2016 году. Музыканты исполняют социально-политическую лирику под ритмы гаражных гитар.

При этом они позиционируют свое творчество, как своеобразный трип вымышленного героя с его реакциями на события современного мира.

На четвертом месте интереснейшая группа, которая положила на музыку тексты 100-летней давности украинских авторов – «Пиріг і Батіг»

Музыкально-поэтический проект Марьяна Пирожко, который с помощью музыкальных, поэтических и песенных форм занимаются популяризацией языка нашей с вами земли. А еще коллектив удивительно нежно исполняет стихи Павла Тычины и Степена Руданского.

На пятом месте место «Dakh Daughters»— украинская женская театрально-музыкальная группа, выступающая в жанре «фрик-кабаре» и театрального перформанса.

И они тоже проект Центра современного искусства ДАХ. Удивительные и неповторимые, завораживают с первых аккордов.

И завершает нашу подборку киевская группа «Raventale», которая родилась в 2005 году и была изначально классическим one-man band. Группа играет в стиле атмосферного black-metal и по достоинству оценена любителями жанра.

Ася Николаенко

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