Известный музыкант открыл сеть ресторанов с бесплатной едой

Знаменитость создал благотворительную харчевню.

Известный американский рок-музыкант Джон Бон Джови создал собственную сеть ресторанов, где нет цен, а еду могут получить все, кто в этом нуждается.

Девиз ресторана звучит так: «Надежда — это вкусно».

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Исполнитель создал заведение на месте мастерской по ремонту кузовов. Более 10 лет назад музыкант нашел ее возле железной дороги в штате Нью-Джерси и вместе с женой Дороти превратил в благотворительную харчевню. Сейчас это сеть из трех ресторанов в разных городах. Там Бон Джови предлагает горячие блюда людям, которые не могут себе их позволить.

Также стоит отметить, что в его заведениях не только бесплатная еда для бездомных и платная для остальных, но и особая система расчета. Желающие могут пожертвовать деньги, заплатив за еду больше обычного для тех, кому нужнее или помочь на кухне.

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