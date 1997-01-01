Харви Вайнштейна экстрадировали в другой штат

Продюсера ждет новый суд.

Известный голливудский продюсер Харви Вайнштейн, которого обвиняют в изнасиловании многих женщин, экстрадирован из Нью-Йорка в Калифорнию. Причиной того стало новое судебное слушание, пишет NBC News.

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Отметим, что в 2020 году Вайнштейна признали виновным в насильственных сексуальных действиях. Его приговорили к 23 годам тюремного заключения за изнасилование пяти женщин в период с 2004 по 2013 год.

«Сегодня в 9:25 Вайнштейна передали для экстрадиции в штат Калифорния, как того требует решение суда», - пояснили в Департаменте пенитенциарных заведений Нью-Йорка.

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Напомним, что с октября 2017 года жизнь продюсера перевернулась с ног на голову. Его обвинили 80 женщин в сексуальных домогательствах, среди которых известные актрисы и модели, такие как Гвинет Пэлтроу, Ума Турман и Сальма Хайек. В 2020 году знаменитость обвинили в нападении на женщину в отеле Беверли-Хиллз, которое произошло 10 лет назад. Также против него выдвинуто обвинение по 11 эпизодам сексуального насилия.

Отметим, что Харви не признает свою вину и настаивает, чтобы его освободили. Ему грозит 140 лет тюрьмы.

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