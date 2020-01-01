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Харви Вайнштейну предъявили новое обвинение

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Продюсер уже приговорен к 23 годам тюрьмы.
Харви Вайнштейну предъявили новое обвинение
Харви Вайнштейну предъявили новое обвинение
GettyImages

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Прокуратура Лос-Анджелеса предъявила голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну новое обвинение. Напомним, ранее сообщалось, что Харви Вайнштейн переболел коронавирусом в тюрьме, где сейчас отбывает срок, к которому его приговорили в марте этого года.

Новое дело связано с изнасилованием, возможно, произошедшем в мае 2010 года. Пострадавшую опросили в качестве свидетеля еще в октябре прошлого года.

В прошлом месяце она предоставила следователям информацию, которая подтверждает, что нападение произошло в пределах десятилетнего срока исковой давности, – заявили в прокуратуре.

Также в сообщении говорится, что новое обвинение предусматривает потенциальное наказание в четыре года тюремного заключения.

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Теги: Харви Вайнштейн, продюсер, суд, секс-скандал
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